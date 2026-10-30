Cofundador de Binance ‘reclama’ a Elon Musk por burlarse de hackeo de 6 mmdd: ‘No es momento de trolear’

La disputa en las redes sociales, que ofreció una visión de las finanzas del mayor exchange de criptomonedas del mundo, es una prueba más de cómo el hackeo de Binance ha acaparado la atención.

En medio de las repercusiones del que se considera el mayor hackeo de la historia, el cofundador de Binance Holdings, Changpeng “CZ” Zhao, tuvo que lidiar con otro problema: las aparentes burlas sobre el incidente de los 6 mil millones de dólares por parte del hombre más rico del mundo.

Elon Musk pareció burlarse de Zhao en su plataforma X, respondiendo con un emoji de mueca a una publicación sobre la recuperación de Binance tras la brecha de seguridad. Zhao no se lo tomó tan bien: “Elon, te respeto mucho, pero no es momento para trolear. Por favor, para”.

Zhao señaló entonces una aparente vinculación financiera con Musk, y añadió: “Nuestras acciones de SPCX (provenientes de nuestra inversión de 500 millones de dólares en la adquisición de Twitter) valen más de mil millones”, aunque no quedó claro a qué entidad se refería, ya que él ya no dirige la bolsa.

Yi He, codirector ejecutivo de Binance, respondió al comentario de CZ diciendo que “los ingresos de la compañía para el año son suficientes para cubrir las pérdidas”. Ambos son socios y tienen hijos.

Acciones de SpaceX ‘caen’ por disputa en redes sociales

Los portavoces de Zhao y Binance declinaron hacer más comentarios. Un portavoz de Space Exploration Technologies no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Las acciones de SpaceX cayeron hasta un 5.6 por ciento en las primeras horas de la sesión en Nueva York. BNB, el token de utilidad del exchange Binance, ha bajado hasta un 10 por ciento en los últimos dos días.

La disputa en las redes sociales, que ofreció una visión de las finanzas del mayor exchange de criptomonedas del mundo, es una prueba más de cómo el hackeo de Binance ha acaparado la atención no solo de la industria de las criptomonedas, sino también del mundo empresarial en general.

Este tira y afloja supone, en cierto modo, un cambio de papeles respecto a 2022, cuando Zhao escribía con frecuencia en redes sociales sobre la ahora fallida plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, que se encaminaba hacia la bancarrota.

¿Cuál fue el impacto para las criptomonedas?

Sus publicaciones sobre la venta de una criptomoneda vinculada a FTX desestabilizaron aún más a la empresa, cuyo director ejecutivo, Sam Bankman-Fried, fue finalmente condenado a 25 años de prisión por fraude.

Las firmas de análisis de criptomonedas TRM Labs y Chainalysis estiman que el jueves, unos hackers robaron 6 mil 300 millones de dólares a Binance, lo que representa el mayor robo de criptomonedas registrado hasta la fecha.

Ambas compañías afirman que es probable que Corea del Norte esté detrás del ataque. Binance indicó que la investigación sobre la brecha de seguridad está en curso y que la plataforma ha suspendido temporalmente los depósitos y retiros.

En los últimos cinco años, los analistas han atribuido repetidamente los ciberataques a empresas de criptomonedas a la República Popular Democrática de Corea, incluido el último gran robo registrado hasta la fecha: un hurto de mil 500 millones de dólares a la plataforma de intercambio de criptomonedas Bybit en 2025.

El ataque informático a Binance, sin embargo, empequeñece el de su competidor. Las empresas de criptomonedas ya han congelado, o impedido que los hackers muevan, alrededor de 3 mil millones de dólares en activos digitales que los ciberdelincuentes robaron de la plataforma, según informó Binance en una publicación en redes sociales.

La plataforma de intercambio de criptomonedas ha declarado que cubrirá todas las pérdidas y que ya ha reservado 6 mil 340 millones de dólares de los fondos de la empresa para hacer frente al ciberataque.