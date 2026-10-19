Elon Musk promete regalar en 2027 una acción de SpaceX a cada niño en EU: ‘Será la primera de muchas’

El magnate Elon Musk prometió este lunes 19 de octubre que regalará una acción de su empresa aeroespacial SpaceX a cada niño en Estados Unidos el año que viene.

“El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos”, aseguró en un mensaje en X, y añadió: “Esta será la primera de muchas”.

Musk no dio más detalles sobre la transferencia ni sobre las condiciones del supuesto regalo. Según la última estimación de la Oficina del Censo, hay 72 millones de menores de 18 años en Estados Unidos.

Tras su salida a Bolsa el pasado mes de junio, el hombre más rico del mundo se quedó entre el 42 y el 43 por ciento de las acciones de la compañía.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, ya anunció el pasado mes de julio que ella y su marido donarían una de sus acciones de SpaceX a cada uno de más de dos millones de menores a través de las cuentas Trump.

A diferencia de la propuesta de Musk, la de Shotwell iba dedicada específicamente a menores de entre 11 y 17 años que viven en zonas con ingresos familiares medios más bajos, con especial atención a aquellos que viven cerca de su casa en el centro de Texas.

¿Cómo van las acciones de SpaceX en Wall Street?

El pasado viernes, los títulos de la compañía SpaceX cerraron en 146.03 dólares. Si mantuvieran esa cotización en el momento de la transferencia, se consolidaría una operación valorada en más de 10 mil 500 millones de dólares.

Esta no es la primera vez que Musk promete regalos. Durante la campaña de las pasadas elecciones presidenciales, anunció que entregaría un millón de dólares diario a votantes registrados en alguno de los estados más disputados entre Donald Trump y Kamala Harris que firmaran una declaración a favor de “la libertad de expresión y el derecho a portar armas”.

Está previsto que este martes SpaceX publique sus últimos resultados financieros trimestrales.

En sus primeras cuentas, presentadas en agosto, la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) reportó una pérdida neta de 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 257 por ciento más interanual.