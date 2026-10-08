¿Adiós a las telefónicas tradicionales? SpaceX compra espectro para impulsar Starlink

La compra de espectro abre una nueva etapa para Starlink, que busca ampliar sus servicios más allá de la conectividad satelital tradicional. (EFE).

SpaceX acordó comprar una cartera nacional de licencias de espectro de banda baja, una operación que acerca a la compañía de Elon Musk al mercado de telefonía móvil y provocó caídas de más de cinco por ciento en las acciones de las operadoras tradicionales.

El acuerdo permitirá a SpaceX utilizar su servicio satelital Starlink para convertirse en un importante operador de telefonía móvil en Estados Unidos, dijo la compañía en X.

Las acciones de los principales proveedores de servicios móviles cayeron en las operaciones posteriores al cierre del mercado. AT&T Inc. bajó un 5.7 por ciento, T-Mobile US Inc. cayó un 5.9 por ciento y Verizon Communications Inc. retrocedió un 5.3 por ciento a las 16:29 en Nueva York.

SpaceX dijo que, una vez que reciba la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones, combinará sus servicios de comunicación entre satélites y teléfonos móviles con una red terrestre capaz de conectar dispositivos desde cualquier lugar.

El nuevo espectro, que ya es compatible con la mayoría de los dispositivos móviles, permitirá a la empresa ofrecer un servicio de telefonía móvil capaz de atravesar paredes y proporcionar cobertura a dispositivos en interiores.

La empresa de Elon Musk acordó comprar licencias de espectro para impulsar su entrada al mercado móvil de Estados Unidos. (Shutterstock). (Shutterstock)

Elon Muk vuelve a ser billonario

La fortuna de Elon Musk, considerado el hombre más rico del mundo, aumentó 65 mil millones de dólares el lunes y alcanzó los 1.04 billones de dólares, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. El avance estuvo relacionado con el incremento en el valor de sus participaciones en SpaceX y Tesla.

Las acciones de SpaceX acumulan un alza de 13 por ciento desde el inicio de octubre, mientras que los títulos de Tesla registran una ganancia de 6.7 por ciento en el mismo periodo.

Con este incremento, Musk, de 55 años, volvió a superar la barrera de los 13 dígitos en su patrimonio por primera vez en tres meses.

El repunte reciente responde al renovado optimismo de los inversionistas sobre las perspectivas de SpaceX y Tesla.

El lunes, analistas de Morgan Stanley señalaron que SpaceX representa una de las alternativas más económicas para invertir en el potencial de crecimiento de los sectores espacial y de inteligencia. Esta perspectiva se sumó a la recuperación de los títulos de la empresa, que también tiene actividades en inteligencia artificial y redes sociales.