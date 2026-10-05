Elon Musk es billonario de nuevo: ¿Ahora qué hizo el hombre más rico del mundo?

Elon Musk vuelve a tener una fortuna de 1 billón de dólares después del repunte de SpaceX y Tesla en los mercados. (AP).

La fortuna de Elon Musk, la persona más rica del mundo aumentó 65 mil millones de dólares el lunes, hasta alcanzar 1.04 billones de dólares, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, debido al incremento en el valor de sus participaciones en SpaceX y Tesla Inc.

Las acciones de SpaceX han subido 13 por ciento desde el inicio de octubre, mientras que Tesla ha ganado 6.7 por ciento.

Es la primera vez en tres meses que la fortuna del magnate tecnológico, de 55 años, vuelve a alcanzar 13 dígitos. Musk se convirtió en el primer billonario del mundo en junio, cuando SpaceX se disparó tras una oferta pública inicial (OPI) récord, pero perdió rápidamente ese título cuando las acciones cayeron debido a las preocupaciones sobre la elevada valuación de la compañía.

A finales de julio, la caída de más de 600 mil millones de dólares en la fortuna de Musk desde su máximo superaba el patrimonio de cualquier persona que hubiera aparecido en la lista de las 500 personas más ricas del mundo de Bloomberg, con excepción del propio Musk.

El cohete Starship de SpaceX despega desde Starbase, Texas, el 28 de septiembre del 2026. (AP foto/Eric Gay) (Eric Gay/AP Photo/Eric Gay)

¿Por qué ha aumentado la fortuna de Elon Musk?

Las recientes ganancias han sido impulsadas por un renovado optimismo en ambas compañías.

El lunes, analistas de Morgan Stanley calificaron a SpaceX como una de las formas más baratas de apostar por la “fuerte opcionalidad” del sector espacial y de inteligencia, lo que se sumó a un repunte en el que las acciones de la compañía espacial, de inteligencia artificial y redes sociales han recuperado 58 por ciento desde su mínimo de agosto.

La semana pasada, Tesla también reportó ventas mejores de lo esperado durante el tercer trimestre.

La participación de Musk en SpaceX y Tesla representa más de 98 por ciento de su patrimonio neto, según el índice de riqueza de Bloomberg.