Elon Musk pone la mira en las tierras raras de Sonora: Su equipo estudia potencial para extracción

Elon Musk, el hombre más rico del mundo , tiene la mira puesta en Sonora por su potencial para la extracción de tierras raras , minerales estratégicos para la fabricación de vehículos eléctrico s, robots y otras tecnologías.

De acuerdo con Iris Sánchez Chiu, presidenta de la Comisión de Minería del Congreso del Estado de Sonora, hay indicios de que personal vinculado con el empresario considerado como el primer trillonario del mundo estudia la región, aunque reconoció que no tiene certeza.

“Ahorita lo que está muy fuerte en Sonora es el tema de las tierras raras (…) de hecho acabo de escuchar que, en el caso de nuestro estado, ya está gente de Elon Musk estudiando todo este tema porque están interesados”, afirmó la legisladora a El Financiero sin precisar qué empresa estaría involucrada, en qué zona se realizarían los trabajos ni el alcance de las posibles investigaciones.

Las tierras raras comprenden 17 elementos químicos metálicos que son esenciales para la transición energética , ya que son utilizadas en la fabricación de motores para vehículos eléctricos, robots, turbinas eólicas, equipos electrónicos y otras tecnologías avanzadas.

Para Elon Musk , estos minerales podrían tener aplicaciones en negocios como Tesla , por la producción de autos eléctricos ; Optimus, su proyecto de robots humanoides, en SpaceX para los cohetes y la infraestructura, así como para otras tecnologías vinculadas con la automatización y el desarrollo de hardware.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE), hasta el primer trimestre de 2026 la demanda de tierras raras utilizadas en se duplicó con respecto al primer trimestre de 2020, previo a la pandemia de COVID-19. Además, se estima que su demanda aumentará un 36 por ciento hacia 2030, es decir que se requerirán aproximadamente 240 mil toneladas de dichos materiales.

La importancia económica de estos minerales también está relacionada con la concentración de su cadena de suministro , ya que actualmente China concentra alrededor del 60 por ciento de la producción minera mundial de tierras raras y más de 90 por ciento de su refinación, según la AIE.

“Según lo que tengo entendido, por ahora los proyectos de tierras raras sólo están en una fase preliminar, me parece que están en fase de exploración, pero esto nos habla de que hay un gran interés en sonora para ser proveedor de tierras raras”, agregó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

(El Financiero)

Servicio geológico es el único facultado para explorar tierras raras en México

La versión sobre el interés de Elon Musk en las tierras raras de Sonora abre interrogantes sobre el marco legal para explorar estos recursos en México. Desde la reforma a la Ley de Minería , publicada el 8 de mayo de 2023, la exploración del territorio nacional para identificar y cuantificar los recursos minerales potenciales corresponde al Estado, a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM).

El artículo 10 de la legislación establece que la Secretaría de Economía dirige estas labores mediante órdenes de exploración emitidas al organismo público. La reforma modificó así el régimen bajo el cual se desarrollaban las actividades de exploración minera y reforzó la participación del Estado en la identificación de recursos estratégicos.

Por ello, si personal vinculado con el empresario estadounidense estuviera realizando trabajos de exploración en Sonora, sería necesario conocer la naturaleza de esas actividades y el régimen jurídico que las ampara. La legislación contempla disposiciones transitorias para las concesiones otorgadas antes de la entrada en vigor de la reforma, cuyos titulares conservan la duración establecida en sus respectivos títulos.

Flor de María Harp, titular del SGM, detalló que por ahora son la única entidad acreditada para realizar labores de exploración, por lo que son ellos quienes están trabajando en la elaboración de un listado de minerales críticos y tierras raras, así como de las entidades con mayor potencial.

“Lo que pasa es que el Servicio es la entidad federal que se dedica a eso, y más ahora con el cambio de la ley, tiene la potestad exclusiva (…) entonces, si algún particular está haciendo esa exploración en su concesión vigente, la puede hacer, pero no puede hacerlo si no se le otorgó antes de la nueva ley”, explicó la titular del SGM.

La funcionaria indicó que el organismo realiza estos trabajos con el presupuesto disponible y con el objetivo de mejorar la eficiencia científica y de exploración.

“El trabajo que está haciendo el Servicio Geológico, con su presupuesto, está dirigido a la eficiencia en la exploración y en la eficiencia científica. Tenemos presupuesto para continuar con nuestra labor, pero ya se está contemplando que haya asociaciones público-privadas para este tema con las próximas modificaciones”, adelantó Harp.