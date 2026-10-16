‘Vamos a dar una vuelta al cielo’: ‘Aparta’ el auto volador de Tesla con 100 mil pesitos

Musk dijo que el deportivo no esta necesariamente “optimizado para la seguridad”, lo que plantea interrogantes sobre su homologación para circular por carreteras públicas. (EFE).

Tesla presentó la nueva generación de su deportivo eléctrico Roadster, un vehículo equipado con propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX que le permiten elevarse del suelo y realizar maniobras aéreas, además de acelerar de 0 a cerca de 100 kilómetros por hora en menos de un segundo.

La presentación se realizó en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor (Texas), donde el fabricante estadounidense efectuó varias demostraciones de las capacidades del automóvil, cuyo desarrollo acumula casi nueve años de retrasos.

En una de las pruebas, el Roadster ascendió por una rampa curva hasta quedar invertido, salió impulsado al aire, realizó una voltereta y aterrizó de forma controlada gracias a sus propulsores.

“Bueno, ha funcionado”, declaró el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, tras la maniobra.

El sistema, desarrollado en colaboración entre ingenieros de Tesla y SpaceX, utiliza aire comprimido almacenado a muy alta presión en lugar de combustible convencional para cohetes.

Tesla anunció tres versiones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket. La primera, con dos plazas, podrá acelerar de 0 a casi 100 kilómetros por hora en menos de 1,6 segundos y utilizará un sistema de succión bajo la carrocería para aumentar la adherencia al asfalto.

La versión Thrust incorporará propulsores traseros que reducirán la aceleración a menos de 0,9 segundos. El Rocket, de una sola plaza, podrá despegar y maniobrar en el aire, además de alcanzar casi 100 kilómetros por hora en menos de 0,59 segundos.

¿Cuánto cuesta el nuevo auto volador de Tesla?

Según el sitio web de Tesla para América Latina, puedes reservar tu auto volador versión Performance desde México.

El costo es de 964 mil pesos y puedes apartar tu lugar con 100 mil. Además, detalla que cuentas con 10 días para liquidar el pago.

En cuanto a la versión Thrust del auto volador de Tesla, no se detalla el costo y tiene la leyenda de tener una venta limitada.

La versión Rocket solos se podrá adquirir por invitación. Además, Tesla sentencia “Las reservaciones no tienen validez si no se recibe el pago. Reservación sujeta a cancelación si el pago no se realiza en un plazo de 10 días. No se emitirán reembolsos por modificaciones”.

Tesla prevé iniciar la producción en 2028. La segunda generación del Roadster fue presentada inicialmente en 2017, con la promesa de comercializarse en 2020 por unos 200 mil dólares.

Desde entonces, el proyecto ha sufrido sucesivos aplazamientos mientras Tesla priorizaba otros vehículos, como el Model Y y el Cybertruck, y posteriormente sus programas de conducción autónoma y robots humanoides.

Musk afirmó que el Roadster será el único automóvil de Tesla diseñado para la conducción manual a largo plazo, mientras la compañía concentra sus esfuerzos en los vehículos autónomos y la robótica.

El empresario reconoció que el deportivo no esta necesariamente “optimizado para la seguridad”, lo que plantea interrogantes sobre su homologación para circular por carreteras públicas.

Con información de EFE.