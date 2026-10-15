(FOTOS) ‘Los autos voladores SÍ existen’: Nuevo Tesla Roadster hace machincuepas en el aire

El vehículo deportivo Roadster de Elon Musk realizó piruetas en el aire. (Captura de pantalla).

¿Elon Musk logró hacer que un auto vuele? El fabricante de vehículos eléctricos Tesla presentó este jueves en Texas su largamente prometido nuevo deportivo Roadster, una versión renovada del modelo que dejó de producir hace más de una década.

El vehículo de alta gama se sumará a una oferta reducida, compuesta principalmente por dos modelos de consumo de precio medio.

Inicia presentación del Roadster 2026

En una transmisión en vivo que reunió a más de 200 mil personas en X, Elon Musk afirmó que realizó la demostración del Roadster con público en vivo para probar que las imágenes del vehículo no están hechas con inteligencia artificial.

“van a ver cosas locas esta noche. Necesitamos un público para probar que no es IA. Así que ustedes pueden decirle a la gente que lo vieron con sus propios ojos. Porque lo que van a ver con sus ojos, no van a creerlo”, aseguró Musk.

Al llegar a cero una breve cuenta regresiva, el automóvil de Tesla subió una rampa hasta estar prácticamente suspendido en el aire de cabeza. Después, el Roadster realizó un salto y aterrizó en el suelo de forma segura, frenando su caída con propulsores.

“Acaban de presenciar la historia. Los coches voladores ahora son reales”, aseguró el multimillonario.

Más tarde, el automóvil de Elon Musk volvió a realizar la acobracia, esta vez saltando una serie de vehículos colocados en una hilera.

“En 2008, Roadster tenía una sola misión: demostrar que un coche eléctrico podía ser rápido, sexy y digno de desear Hoy, Roadster presenta un nuevo momento en la historia: lo mejor de los últimos coches conducidos por humanos”, publicó Tesla en X.

El Roadster también logró acelerár de 0 a 60 millas por hora en 0.81 segundos.

El fabricante de automóviles lleva años trabajando en un prototipo que, según había insinuado el director ejecutivo Elon Musk, sería capaz de volar mediante una tecnología similar a la de los cohetes.

El evento del jueves, previsto para el final del día, se celebró en el entorno estrictamente controlado de las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX cerca de Waco, Texas.

Musk, quien también dirige SpaceX, dijo previamente este año que el debut del Roadster “podría ser una de las demostraciones más espectaculares de la historia”. Las recientes promociones de Tesla han incluido referencias a la saga cinematográfica Volver al futuro, que mostraba un automóvil volador.

El negocio automotor de Tesla necesita un impulso después de registrar dos años consecutivos de caídas en las ventas y recibir críticas por una gama de productos estancada. Aunque Musk trabaja para reorientar la empresa hacia negocios futuristas como la inteligencia artificial y los robots, las ventas de vehículos eléctricos todavía representan la mayor parte de los ingresos y las ganancias de la compañía.

Andrew Rocco, estratega bursátil de Zacks Investment Research, dijo que la demostración podría generar entusiasmo por Tesla, pero que, en última instancia, un precio elevado y un mercado potencial reducido implican que el Roadster probablemente hará poco para cambiar las perspectivas de ventas o ganancias de Tesla.

“Va a ser un producto emocionante. Probablemente generará mucha expectativa, pero no creo que vaya a cambiar significativamente las cosas”, dijo Rocco. “A Musk le encanta generar expectativa en torno a la marca”.

¿Podrás comprarte un Tesla volador?

Es poco probable que Tesla venda al público una versión voladora del Roadster debido a los numerosos desafíos, que van desde el costo y la seguridad hasta la regulación y la viabilidad práctica. Pero es probable que la llamativa demostración atraiga atención y fortalezca los esfuerzos de Tesla por proyectarse como una empresa tecnológica que desafía los límites. Los ejecutivos también han destacado que el Roadster será un homenaje a la conducción manual, incluso mientras la compañía centra cada vez más su estrategia en la autonomía.

El vehículo ha sufrido numerosos retrasos desde que fue anunciado por primera vez en 2017. El Roadster original, el primer producto de Tesla, fue lanzado en 2008 y dejó de producirse en 2012.

Garrett Nelson, analista sénior de renta variable de CFRA, dijo que el regreso del Roadster llega “con mucho retraso” y que a la marca Tesla le vendría bien un nuevo modelo capaz de generar entusiasmo.

El nuevo Roadster de Elon Musk pasó de 0 a 60 mph en 0.81 segundos. Funciona con propulsores de gas frío de SpaceX en la parte trasera. (Captura de pantalla).

“Han tenido este vacío en su cartera de productos durante años”, dijo Nelson.

La nueva versión se suma a la limitada gama de vehículos de consumo de Tesla, que actualmente incluye el Model 3 y el Model Y, además del Cybertruck, cuyas ventas han sido débiles. Tesla, que dejó de producir dos modelos de precio medio dirigidos al público general previamente este año, también fabrica el camión comercial Semi y produce un robotaxi para dos personas conocido como Cybercab, que todavía no está a la venta para clientes externos.

Roadster y SpaceX

Tesla lleva años sugiriendo que el próximo Roadster podría incluir un paquete opcional de SpaceX, y la presentación ofrecerá otro ejemplo de la creciente convergencia entre ambas compañías, que algunos inversionistas y analistas consideran un argumento a favor de una fusión.

Musk ha hablado recientemente sobre las formas en que interactúan sus dos mayores compañías, incluso durante una reciente conferencia de resultados, cuando dijo que Tesla coincide “en muchos frentes con SpaceX”. Destacó en particular Terafab, un proyecto conjunto de ambas empresas para construir una planta de semiconductores.

“Hemos visto cómo las compañías se acercan cada vez más”, dijo Nelson. “Se está llegando al punto en que Musk puede argumentar que las empresas colaboran tan estrechamente que simplemente tiene sentido fusionarlas”.

Y agregó: “Si el diseño del Roadster incluye características desarrolladas y diseñadas por SpaceX, sería otro paso en esa dirección”.