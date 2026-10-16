‘Flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser’: Los mejores memes de Tesla Roadster, carro volador

Los memes sobre el nuevo Tesla Roadster son, en su mayoría, sobre cómo será la vida con autos voladores. (Foto: EFE/Capturas de pantalla)

‘¿Caminos? A donde vamos no necesitamos caminos’. La icónica frase del doctor Emmett Brown, de Volver al futuro, hoy está más vigente que nunca tras la presentación de la nueva generación del auto deportivo eléctrico Tesla Roadster.

El carro, equipado con propulsores desarrollados con tecnología de SpaceX, puede elevarse, realizar maniobras en el aire y acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de un segundo.

La demostración de cómo funcionará el Tesla Roadster abrió la posibilidad de imaginar un futuro como el que muestran las películas de ciencia ficción, en donde los autos navegan por el cielo, lejos del tráfico de las carreteras.

Los mejores memes del nuevo auto de Tesla. (Foto: Captura de pantalla)

Más allá del asombro, el auto capaz de volar dejó a su paso más que una nube de aire comprimido: muchos memes en los que la fantasía de conducir un Tesla Roadster se traslada a la realidad, con una gran cantidad de cableado eléctrico, poca experiencia para volar y, claro, el terrible tráfico, ahora también aéreo.

Los mejores memes que dejó el Tesla volador

El hecho de que un auto vuele abre un mundo de posibilidades sobre lo que se puede hacer con él. Por este motivo, algunos han fantaseado con la forma en la que podrán evitar el tráfico, los retenes y hasta las manifestaciones.

Los mejores memes del nuevo auto de Tesla. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del nuevo auto de Tesla. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del nuevo auto de Tesla. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del nuevo auto de Tesla. (Foto: Captura de pantalla)

Otros ya imaginan cómo se vivirá en las grandes ciudades con autos voladores: ahora el tráfico no solo estará en las calles, sino que el cielo también estará lleno de carros intentando avanzar.

Los mejores memes del nuevo auto de Tesla. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del nuevo auto de Tesla. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del nuevo auto de Tesla. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del nuevo auto de Tesla. (Foto: Captura de pantalla)

Además, algunos señalan que las vialidades no son aptas para este tipo de vehículos, pues, en cuanto despeguen, podrían quedar atorados en el cableado eléctrico o estrellarse contra los señalamientos viales.

Los mejores memes del nuevo auto de Tesla. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del nuevo auto de Tesla. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del nuevo auto de Tesla. (Foto: Captura de pantalla)

Y claro que hay algunos más optimistas: ciertos internautas se imaginan volando cerca de las aeronaves, mientras otros sueñan con que los camiones de transporte público también se modernicen con propulsores que les permitan volar.

¿Cómo es el Tesla Roadster, auto capaz de volar?

El Tesla Roadster es un deportivo eléctrico que combina aceleración extrema con tecnología desarrollada junto a SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk. Su nueva generación contempla propulsores de aire comprimido que le permiten elevarse del suelo y realizar maniobras aéreas.

Durante su presentación en las instalaciones de pruebas de cohetes de SpaceX en McGregor, Texas, Tesla realizó una demostración en la que el vehículo ascendió por una rampa curva, quedó invertido, salió impulsado al aire, completó una voltereta y aterrizó de manera controlada.

El sistema de propulsión utiliza aire comprimido almacenado a muy alta presión, en lugar de combustible convencional para cohetes. Su desarrollo estuvo a cargo de ingenieros de Tesla y SpaceX, con el objetivo de llevar las capacidades de aceleración del deportivo más allá de las de un automóvil eléctrico tradicional.

Los mejores memes del nuevo auto de Tesla. (Foto: Captura de pantalla)

Tesla anunció tres versiones del Roadster: Performance, Thrust y Rocket, cada una con características específicas de aceleración y propulsión.

Sin embargo, sus capacidades plantean dudas sobre la seguridad y la posibilidad de obtener la homologación necesaria para circular por carreteras públicas. El propio Elon Musk reconoció que el vehículo no está necesariamente optimizado para la seguridad.

Tesla prevé iniciar la producción del nuevo Roadster en 2028, aunque todavía no ha anunciado su precio definitivo.

Los mejores memes del nuevo auto de Tesla. (Foto: Captura de pantalla)

Con información de EFE.