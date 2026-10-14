Trump anuncia exploración ‘masiva’ de petróleo y minerales en Groenlandia: ¿Por qué no es tan sencillo?

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que la exploración “masiva” de petróleo, gas y minerales comenzará a primera hora del miércoles en “nuestra nueva y hermosa Groenlandia”, aunque no quedó claro a qué proyectos se refería en una isla donde la extracción de recursos enfrentó obstáculos durante décadas.

A pesar del optimismo de Trump, el clima extremo de Groenlandia —territorio autónomo de Dinamarca—, así como la falta de infraestructura, frustraron los intentos anteriores de extraer los llamados minerales de tierras raras, además de petróleo y gas. Ningún proyecto avanzó más allá de la fase exploratoria.

Tras un acto de campaña celebrado el martes en Wasilla, Alaska, Trump publicó un mensaje en su plataforma Truth Social para apoyar al senador republicano Dan Sullivan, quien busca su tercer mandato en representación del estado en una elección contra la excongresista demócrata Mary Peltola.

El aumento de los precios de la energía —consecuencia directa de la guerra de Trump en Irán— está generando graves y persistentes dificultades económicas para la clase trabajadora estadounidense de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo mes. Es probable que las declaraciones de Trump del miércoles busquen abordar las preocupaciones de los votantes antes de que acudan a las urnas.

EU acordó más bases militares, pero no derechos de exploración

El mes pasado, Trump firmó un acuerdo con los líderes de Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte, tras meses de tensiones con los aliados de la OTAN por las reiteradas exigencias del presidente estadounidense de tomar el control del territorio semiautónomo danés. El acuerdo no otorga a Estados Unidos derechos especiales de exploración, pero sí impone ciertas limitaciones a las inversiones de países no pertenecientes a la OTAN en sectores estratégicos.

El acuerdo también allanó el camino para la construcción de más bases estadounidenses en Groenlandia y alivió las tensiones derivadas de los reiterados llamamientos de Trump para que Groenlandia se uniera a Estados Unidos. El acuerdo seguiría vigente si Groenlandia optara finalmente por la independencia.

Trump expresó su deseo de adquirir Groenlandia desde 2019 y, durante su segundo mandato, amenazó con arrebatarle el territorio a Dinamarca, un aliado de la OTAN.

Los representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, así como los del primer ministro de Groenlandia y del Ministerio de Minería de la isla, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios el miércoles.

Naaja H. Nathanielsen, representante de Groenlandia en el Parlamento danés, declaró a la cadena de televisión danesa TV2 que cree que Trump utilizó su cargo para llamar la atención.

Dijo que no le da importancia a que Trump llame a la isla “nuestra Groenlandia”.

Groenlandia posee valiosos recursos

Groenlandia posee grandes depósitos de minerales de tierras raras, necesarios para fabricar desde computadoras y teléfonos inteligentes hasta baterías y tecnologías solares y eólicas que impulsarán la transición energética. Actualmente, China domina el suministro mundial de estos minerales esenciales, y la administración Trump busca romper el dominio de Pekín sobre ellos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos también identificó importantes yacimientos potenciales de petróleo y gas natural en alta mar.

Pero explotar estos recursos podría resultar prohibitivamente difícil: los minerales de tierras raras están incrustados en la roca, mientras que los yacimientos de petróleo y gas natural en alta mar están cubiertos por el hielo del Ártico.

Trump destaca la posición estratégica de Groenlandia en el Ártico

La publicación de Trump en Truth Social también ensalzó la ubicación estratégica de Groenlandia, al afirmar que “desde un punto de vista de seguridad, tanto para la defensa como para la ofensiva de los Estados Unidos de América y Europa”, la isla es “incomparable”.

“Cualquier ataque futuro contra Estados Unidos tendrá que pasar por Groenlandia, donde nuestra Defensa derribará rutinariamente drones, misiles o cualquier otro tipo de arma aún no concebida”, escribió. “¡Nos brinda tiempo, ubicación y visibilidad como en ningún otro lugar del mundo!”.

Estados Unidos tuvo una presencia destacada en Groenlandia durante décadas, pero desde 1945 la presencia militar estadounidense en la isla se redujo de miles de soldados en 17 bases e instalaciones a aproximadamente 200 soldados en la remota Base Espacial Pituffik, en el noroeste. Esta base presta apoyo a las operaciones de alerta temprana de misiles, defensa antimisiles y vigilancia espacial para Estados Unidos y la OTAN.

El mes pasado, Trump afirmó que Estados Unidos “comenzaría de inmediato el proceso de desarrollar una importante presencia militar en los lugares apropiados”, incluyendo la “construcción de dos bases militares de gran envergadura”. El acuerdo reciente con Dinamarca y Groenlandia contempla una mayor presencia militar estadounidense, pero reafirma la soberanía danesa y el derecho de autodeterminación de los groenlandeses.