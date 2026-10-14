Inflación en EU ‘empeora’ a 3.7% en septiembre: Precios altos ‘ahorcan’ a Trump antes de las elecciones

La inflación en Estados Unidos se aceleró el mes pasado, a medida que la gasolina y muchos otros bienes y servicios se encarecieron. Esto demuestra que el aumento de los precios sigue como un desafío económico a pocas semanas de las elecciones de mitad de período, que se centran en gran medida en cuestiones relacionadas con la asequibilidad.

El índice de precios al consumidor subió un 3.7 por ciento en septiembre en comparación con el año anterior, según informó el Departamento de Trabajo el miércoles, frente al 3.4 por ciento de agosto.

Mensualmente, los costos aumentaron un 0.6 por ciento de agosto a septiembre, el mayor incremento en cinco meses, en comparación con el aumento del 0.4 por ciento del mes anterior.

¿Qué hay detrás de la inflación en EU?

Las cifras ponen de manifiesto el impacto persistente de la guerra con Irán en los precios del gas y la tenaz persistencia de la inflación, que aumentó desde el inicio del conflicto a finales de febrero. Este incremento no se limita al petróleo y el gas, ya que la creciente inversión en centros de datos e inteligencia artificial también elevó los precios de los chips informáticos y los dispositivos electrónicos de consumo que los utilizan.

La elevada inflación generó problemas políticos para los republicanos en el Congreso y representa un desafío para la Reserva Federal, a la que el Congreso exige que busque la estabilidad de precios.

Excluyendo los sectores volátiles de alimentos y energía, los precios subyacentes aumentaron un 2.6 por ciento en septiembre con respecto al año anterior, por encima del 2.4 por ciento del mes anterior y de las expectativas de los economistas. Además, subieron un 0.3 por ciento entre agosto y septiembre, un ritmo elevado que, de mantenerse durante un año, superaría con creces el objetivo del 2 por ciento de la Reserva Federal.

¿Podría la Fed elevar las tasas de interés?

Es probable que una mayor inflación ejerza más presión sobre la Reserva Federal para que eleve su tasa de interés clave en su próxima reunión, los días 27 y 28 de octubre. Los economistas señalaron que el informe mostró que el aumento de precios se extendió de manera más generalizada en la economía que en los últimos meses.

“El informe fue peor de lo esperado”, dijo Bill Adams, economista jefe para Estados Unidos de Fifth Third Bank, en una nota a sus clientes. “Los aumentos de precios fueron generalizados... afectando a una amplia gama de bienes duraderos, bienes no duraderos y servicios”.

El informe del miércoles es el último dato importante sobre la inflación que se publicará antes de las próximas elecciones. La inflación persistente afectó la popularidad de Trump entre los votantes estadounidenses.

Una encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos Associated Press-NORC reveló que solo el 17 por ciento de los adultos estadounidenses aprueba su gestión del costo de vida. Y solo el 26 por ciento aprueba su gestión de la economía en general, un nuevo mínimo histórico.

Según el informe del índice de precios al consumidor del gobierno, los precios de la gasolina subieron un 9.1 por ciento solo entre agosto y septiembre. El aumento del precio de la gasolina es un indicador muy visible de la inflación y suele afectar negativamente a los indicadores de confianza de los consumidores en la economía.

Debido al elevado precio del combustible, los boletos de avión subieron un 1.2 por ciento el mes pasado y se dispararon un 22 por ciento en comparación con el año anterior. Los precios de los hoteles aumentaron un 2 por ciento entre agosto y septiembre y un 4.4 por ciento respecto al año anterior.

Los consumidores notaron cierto alivio en los precios de los alimentos, que de hecho disminuyeron un 0.1 por ciento el mes pasado y solo subieron un 1.8 por ciento con respecto al año anterior. Los precios de la carne molida cayeron un 0.8 por ciento en septiembre, aunque aún se mantienen un 5.4 por ciento por encima de los del año pasado.

El gobierno informó que el precio de los juguetes, los coches nuevos y usados, los artículos deportivos y el calzado aumentó a un ritmo vertiginoso el mes pasado.

Los funcionarios de la Reserva Federal siguen de cerca los datos de inflación para determinar si necesitan aumentar aún más su tasa de interés a corto plazo y en qué medida.

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, declaró el mes pasado que la inflación no está volviendo con la suficiente rapidez al objetivo del banco central, lo que provocó que la Reserva Federal subiera los tipos de interés por primera vez en tres años, hasta aproximadamente el 3.9 por ciento.

Sin embargo, algunos altos funcionarios de la Reserva Federal sugirieron que el banco central puede esperar antes de volver a subir las tasas de interés. La Reserva Federal celebrará una reunión de política monetaria los días 27 y 28 de octubre, pero la mayoría de los inversores de Wall Street prevén que mantendrá las tasas sin cambios y que posiblemente implemente otra subida en diciembre. Los funcionarios de la Reserva Federal solo previeron una subida más de tasas este año.

Al elevar los costos de endeudamiento, la Reserva Federal espera frenar el gasto y el crecimiento, así como contener el aumento de los precios. Sin embargo, gran parte de la inflación actual proviene de perturbaciones en la oferta, como la interrupción del suministro de petróleo y gas causada por la guerra con Irán, y las tasas de interés más altas no pueden solucionar esos problemas.

Warsh declaró que su objetivo es evitar que el alza del precio de la gasolina se extienda a otros sectores de la economía. De hecho, esto ya provocó un aumento del 22 por ciento en el precio de los boletos de avión con respecto al año anterior.

Según la AAA, los precios de la gasolina bajaron ligeramente en las últimas dos semanas, hasta un promedio nacional de 4.33 dólares por galón, aunque siguen más altos que hace un mes.

Estos costos elevan los gastos de envío y otros costos para muchas empresas, tanto grandes como pequeñas, algunas de las cuales se ven obligadas a trasladar el costo a los consumidores. La semana pasada, PepsiCo anunció que aumentará los precios de sus snacks, incluidos Doritos, Ruffles, Sun Chips y algunos refrescos, para compensar el aumento de los costos del combustible, el aluminio y los ingredientes alimentarios.

El desarrollo de la inteligencia artificial también elevó drásticamente el costo de los semiconductores, los equipos informáticos y los componentes eléctricos, lo que se trasladó a los consumidores en forma de productos electrónicos más caros, como dispositivos para juegos, computadoras portátiles y teléfonos inteligentes.

Goldman Sachs estimó en un informe publicado el martes que el desarrollo de la IA añadió aproximadamente medio punto porcentual a la tasa de inflación anual, según el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.

El 1 de septiembre, Nintendo aumentó el precio de su consola Switch 2 en un 11 por ciento, hasta los 499.99 dólares. Y el nuevo iPhone de Apple, el iPhone 18, costó aproximadamente un 10 por ciento más que su versión anterior, aunque es probable que parte de ese aumento se deba a sus mayores prestaciones.