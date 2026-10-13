¿EU podría bombardear embarcaciones en mares mexicanos? Harfuch descarta este tipo de intervenciones

Durante su participación ante senadores, el secretario de Seguridad destacó que la coordinación entre autoridades federales y estatales

Tras su comparecencia este martes ante la Junta de Coordinación Política del Senado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos ataque embarcaciones en mares mexicanos como pasó en Venezuela.

“No ha habido, ni se ha puesto ni siquiera sobre la mesa, el hecho de que Estados Unidos haga un ataque en mares mexicanos. No. Es más bien el intercambio de información”, afirmó en conferencia de prensa en su visita a la Cámara de Senadores.

Al destacar el aseguramiento de la Secretaría de Marina de 1.2 toneladas de cocaína frente a las costas de Oaxaca, García Harfuch reiteró que se trató de una operación coordinada entre la Guardia Costera de Estados Unidos y la Secretaría de Marina.

¿Qué se sabe sobre las extradiciones de México a EU?

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, informó que permanentemente México realiza extradiciones a Estados Unidos y siempre hay procesos pendientes de ambos lados.

“No pasa ni un mes sin que se hagan extradiciones”, expresó en conferencia de prensa acompañado del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco.

El encargado de la seguridad nacional detalló que desde hace años hay extradiciones pendientes de los dos lados, de Estados Unidos hacia México y de México hacia Estados Unidos, con procesos legales más largos.

Además, durante su participación ante senadores, el secretario de Seguridad destacó que la coordinación entre autoridades federales y estatales ha permitido disminuir los homicidios, delitos de alto impacto y robo de vehículo con violencia.

Decomiso de droga en Oaxaca

El lunes, autoridades decomisaron 46 bultos de más de mil 268 kilos de presunta cocaína frente a las costas de Oaxaca, al tiempo que detuvieron a seis personas, de las cuales cinco son extranjeras, de las que no se dio más información.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado que la operación marítima se llevó a cabo en aguas del océano Pacífico por la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México, en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos.

Además, precisó que la incautación ocurrió a 366 millas náuticas al sur de Huatulco, luego del despliegue de unidades de superficie y aéreas de la Armada de México que realizaron el decomiso de una embarcación con presunta carga ilícita y la detención de los presuntos infractores de la ley.

“Los efectos asegurados fueron trasladados a Puerto Chiapas, Chiapas, a la Vigésima Segunda Zona Naval, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)”, detalló el documento oficial.

La SSPC determinará el peso ministerial de la sustancia decomisada, que, añadió, “se sumará a las más de 90 toneladas aseguradas en la mar por personal naval en lo que va de la presente administración”, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024.

Con información de EFE