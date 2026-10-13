EU interviene celular de ‘El Flaco’, líder del Cartel de Sinaloa: ‘Destapa’ ruta del fentanilo en México

'El Flaco' fue detenido en la CDMX. Tiene una orden de extradición . (FGR).

La intervención de comunicaciones telefónicas permitió a autoridades de Estados Unidos reconstruir parte de las operaciones de José Ángel Rivera Zazueta, ‘El Flaco’, señalado como operador del Cártel de Sinaloa y detenido en la Ciudad de México con fines de extradición.

Los registros obtenidos durante la investigación, en la que participaron la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Guardia Costera de Taiwán, documentaron movimientos de precursores químicos para fabricar fentanilo desde Asia hacia territorio mexicano.

De acuerdo con el expediente de extradición, ‘El Flaco’ coordinaba y financiaba embarques de estas sustancias para integrantes de la organización criminal que operaban bajo sus instrucciones.

La indagatoria identificó una ruta que conectaba China y Taiwán con México, mediante vuelos que realizaban escalas en Anchorage, Alaska. Entre 2019 y el 15 de marzo de 2022, los investigadores rastrearon envíos de 4-AP, una sustancia química utilizada en la producción de fentanilo.

Las pesquisas también permitieron relacionar las comunicaciones de presuntos colaboradores con dos decomisos realizados en Alaska durante 2020.

El 5 de agosto de ese año, autoridades estadounidenses aseguraron 25 kilogramos de la sustancia en Anchorage. El 20 de noviembre localizaron otro cargamento de la misma cantidad. Según la solicitud de extradición, ambos lotes habían sido adquiridos en Hong Kong.

Además, comunicaciones interceptadas legalmente entre dos presuntos colaboradores mencionaban que uno de los embarques tenía como destino final la Ciudad de México.

La investigación estadounidense sostiene que Rivera Zazueta desempeñaba funciones de coordinación y financiamiento dentro de esta red de suministro de sustancias químicas.

En marzo de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones contra ‘El Flaco’ por su presunto apoyo financiero al terrorismo y le atribuyó operaciones de tráfico de cocaína desde Colombia hacia distintos países.

Capturan a ‘El Flaco’ en CDMX

José Ángel Rivera Zazueta fue detenido el 22 de septiembre de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, mediante una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por Estados Unidos.

Tras su captura, un juez federal del Reclusorio Oriente ordenó su internamiento y estableció un plazo de 60 días para que el gobierno estadounidense formalizara la petición de extradición y presentara las pruebas correspondientes.

¿Cuál es la relación entre ‘El Flaco’ y Carlos Torres?

El caso también adquirió una dimensión política después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunciara, el 29 de septiembre, sanciones contra 21 personas, entre ellas Rafael Buenrostro Martín y Carlos Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Según el Departamento del Tesoro, Buenrostro habría proporcionado favores políticos e influencia para facilitar las operaciones criminales atribuidas a ‘El Flaco’.