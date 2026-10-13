Muere hombre tras subir a montaña rusa de Six Flags Atlanta; es la séptima muerte en el parque

Lisa Cupid, presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Cobb, dijo que los familiares más cercanos de la persona fallecida ya han sido notificados. (AP).

Six Flags cerró temporalmente nueve montañas rusas en seis parques de atracciones el lunes después de que una persona muriera y varias resultaran heridas en un incidente que involucró una montaña rusa en Georgia.

Las autoridades no confirmaron cómo murió la persona, ni cómo resultaron heridas las demás ni cuál es su estado de salud tras el incidente en Six Flags Over Georgia, a unos 24 kilómetros al noroeste de Atlanta.

Los detectives de la unidad de delitos graves del Departamento de Policía del Condado de Cobb están investigando el caso.

Según un portavoz de Six Flags Entertainment Corporation, las atracciones de los parques similares a la montaña rusa de Austell, Georgia, fueron cerradas “por precaución”. El portavoz añadió que el personal y las autoridades locales respondieron de inmediato y que el parque está cooperando con la investigación.

“Lamentamos profundamente el incidente ocurrido hoy con un visitante en nuestro parque”, declaró el portavoz, añadiendo que la empresa está brindando apoyo a los visitantes y al personal afectados.

Las autoridades y Six Flags no identificaron la montaña rusa. Sin embargo, las cadenas de televisión locales mostraron imágenes de la evacuación de pasajeros de la montaña rusa Goliath.

Según la página web del parque, Goliath, inaugurada en 2006, alcanza una velocidad máxima de 113 km/h y una altura de 61 metros.

Durante unos tres minutos y medio, los ciclistas “recorren curvas muy cerradas y se elevan por encima de colinas colosales”.

Lisa Cupid, presidenta de la Junta de Comisionados del Condado de Cobb, dijo que los familiares más cercanos de la persona fallecida ya han sido notificados.

«No puedo imaginar el horror que presenciaron hoy los clientes y empleados, y me duele el corazón por la familia que perdió a un ser querido», dijo Cupid. «Todos estamos tratando de comprender cómo pudo ocurrir algo tan devastador en un lugar que ha brindado a generaciones de familias recuerdos tan felices».

El parque es una parte importante del turismo del condado y atrae a visitantes de todo el sureste, dijo Cupid.

Más personas han muerto al subirse a la montaña rusa

Esta muerte sería al menos la séptima en el parque de Georgia, incluyendo una ocurrida en 2006 en la que un hombre sufrió un probable ataque al corazón en la montaña rusa Goliath, según el bufete de abogados Doan, que contabiliza los accidentes en parques de atracciones y representa a las víctimas.

Esto ocurre menos de dos semanas después de que Six Flags Magic Mountain, en el sur de California, anunciara el cierre de su famosa montaña rusa X2 tras varias demandas por lesiones cerebrales graves causadas por la atracción.

El parque llegó a un acuerdo en una demanda por homicidio culposo presentada por la familia de un joven de 22 años que falleció tras subirse a la montaña rusa en 2022.

El año pasado, un hombre de 32 años falleció a causa de un impacto contundente tras subirse a una montaña rusa de alta velocidad en el parque temático Universal Epic Universe de Florida. Su muerte fue declarada accidental.