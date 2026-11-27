La Secretaría de Economía informó esta semana que, con cifras preliminares, México registró una inversión extranjera directa (IED) de 43 mil 90 millones de dólares al cierre del tercer trimestre del año.

Esta entrada de IED representó un incremento de 5.3 por ciento respecto a enero-septiembre de 2025 e impuso un nuevo récord para ese periodo de nueve meses desde que se tiene registro, con cifras originalmente publicadas.

Pero al comparar con cifras actualizadas incluidas en el reporte de balanza de pagos del Banco de México, que arrojan una IED de 46 mil 260 millones de dólares de enero a septiembre del año anterior, hay una contracción de 6.9 por ciento anual.

Según Economía, durante el lapso reportado, el mayor crecimiento en la IED se observa en la reinversión de utilidades, al repuntar 26 por ciento en comparación con el periodo enero-septiembre de 2025.

El flujo acumulado de inversión extranjera se sustentó en la reinversión de utilidades, que, con cifras originalmente publicadas, sumó 34 mil 975 millones de dólares y abarcó el 81.2 por ciento de la IED.

Esto quiere decir que ocho de cada diez dólares de los flujos de entrada corresponden a reinversiones de los accionistas extranjeros que permanecen en el país y no se envían al exterior.

De acuerdo con Economía, el aumento en la reinversión de utilidades “refleja la confianza de los inversionistas extranjeros en seguir apostando por nuestro país en el mediano y largo plazo”.

Las cuentas entre compañías alcanzaron 4 mil 315 millones, monto equivalente a 10 por ciento del total.

Sin embargo, disminuyeron 34.6 por ciento, lo cual, dicho por Economía, “es consistente con una mayor capacidad de las empresas para financiar a sus matrices o cubrir obligaciones de deuda”.

Por su parte, las nuevas inversiones ascendieron a 3 mil 800 millones de dólares y sólo representaron 8.8 por ciento de la IED captada.

Además, anotaron una contracción de 42.1 por ciento respecto a las nuevas inversiones reportadas entre enero y septiembre de 2025.

Por la magnitud de los datos, no parece que las caídas en las cuentas entre compañías y nuevas inversiones hayan sido compensadas por el crecimiento en las reinversiones.

Otra forma de analizar el comportamiento de la IED es sobre la base de los flujos trimestrales.

De los 43 mil 90 millones de dólares acumulados por concepto de inversión directa en el país, 24 mil 330 millones se recibieron entre enero y marzo, lo que representa 56.5 por ciento del total.

Otros 14 mil 644 millones de dólares (34 por ciento del total) ingresaron entre abril y junio, mientras que sólo 4 mil 116 millones (9.5 por ciento) se captaron entre julio y septiembre.

De la IED reportada entre julio y septiembre, 2 mil 755 millones de dólares corresponden a cuentas entre compañías, como son préstamos, cobros y pagos entre empresas del mismo grupo corporativo en el exterior.

En segundo lugar, mil 23 millones de dólares provienen de nuevas inversiones con capital extranjero.

En el tercer trimestre se registró un flujo de sólo 339 millones de dólares por concepto de reinversión de utilidades que no retornaron a sus países de origen.

Como ocurre casi siempre, el monto de IED del primer trimestre es el más alto del año, pues es cuando la mayoría de las empresas extranjeras inician sus proyectos de inversión.

De manera que los flujos del segundo, tercer y cuarto trimestre suelen ser menores.

La Secretaría de Economía enfatizó que el monto récord que, con cifras preliminares, alcanzó la IED de enero a septiembre “reafirma a México como uno de los destinos más atractivos del mundo para la inversión extranjera”.

Si bien México mantiene su atractivo dado el alto grado de integración económica del país en América del Norte, la inversión extranjera sigue llegando a las empresas multinacionales ya establecidas aquí y que son exportadoras.

Pero no estamos atrayendo más capital a otras compañías, nuevas industrias o sectores de alta tecnología relacionados con la inteligencia artificial.

El reto es incrementar las nuevas inversiones de capital y aprovechar las oportunidades que ofrecen la relocalización de producción hacia el país y el boom de la IA.

No está por demás decir que el clima de inversión mejoraría si se reduce la incertidumbre sobre el futuro de la relación comercial con Estados Unidos y, sobre todo, si en México se fortalecen el Estado de derecho y la seguridad.