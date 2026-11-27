Israel 'N' habría escapado tras atropellar a Joselyn Rocha en avenida Santa Fe, según la investigación de la Fiscalía CDMX.

Un juez de control vinculó a proceso a Israel ‘N’, conductor de una unidad de transporte público señalado por atropellar y causar la muerte de Cristina Joselyn Rocha, una mujer de 36 años que tenía seis meses de embarazo, en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó este viernes 27 de noviembre que el hombre fue vinculado a proceso por el delito de homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual, por los hechos ocurridos el pasado 13 de noviembre en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba con los que sostiene la probable responsabilidad del conductor. Entre ellos se encuentran el análisis de videograbaciones y un dictamen en materia de tránsito terrestre.

Conductor atropelló a Joselyn Rocha y escapó

De acuerdo con la investigación, después del atropellar a Joselyn Rocha, Israel ‘N’ habría detenido momentáneamente la unidad; sin embargo, pese a conocer el riesgo de causar la muerte de la mujer, presuntamente reanudó la marcha y huyó del lugar.

El juez consideró procedentes los argumentos de la Fiscalía capitalina y determinó que el imputado permanezca en prisión preventiva. Además, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX obtuvo una orden de aprehensión contra Israel ‘N’, luego de reunir elementos sobre su probable participación en la muerte de Cristina Joselyn Rocha.

La orden fue ejecutada el 21 de noviembre por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Familia exige justicia por atropellamiento en Santa Fe

El pasado viernes 13 de noviembre, Joselyn Rocha fue atropellada por una unidad de transporte público sobre avenida Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, mientras se dirigía a su trabajo. Tanto ella como el bebé que esperaba murieron a consecuencia de los hechos.

En un primer momento, la Fiscalía capitalina abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo y comenzó las diligencias para identificar al conductor, quien habría escapado después de atropellarla.

Después de la muerte de Joselyn, sus familiares difundieron mensajes en redes sociales para solicitar ayuda para localizar al responsable y pedir que se presentara ante las autoridades.

El 18 de noviembre, la hermana de la víctima, Dayana Rocha, compartió un video para denunciar lo ocurrido y solicitar información que permitiera identificar al conductor.

En ese momento, la Fiscalía CDMX informó que mantenía comunicación con la familia para brindarles orientación y dar seguimiento a la investigación.