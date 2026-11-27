“Más vale malo conocido que bueno por conocer”. Quizá has utilizado esta frase para justificar una decisión, conservar una forma de trabajar o posponer un cambio. Tiene cierta lógica porque las novedades traen sorpresas y al menos sabes cómo manejar lo de siempre. Sin embargo, esa familiaridad también puede llevarte a tolerar resultados pobres y dejar de aprender.
Una investigación encabezada por Ben Wagner, publicada en Communications Psychology, encontró una relación entre repetir una elección y preferirla después. En tareas experimentales de decisión, observaron cómo las elecciones anteriores estaban asociadas con las siguientes, incluso ante alternativas con un valor equivalente o superior.
En tu trabajo, vale la pena revisar por qué mantienes ciertas prácticas. ¿Has comprobado que siguen funcionando o hace tiempo dejaste de compararlas? Tal vez conduces las reuniones de la misma forma, resuelves los conflictos con una fórmula conocida y descartas herramientas antes de explorar sus posibilidades. Sacar adelante los pendientes parece suficiente para conservar el procedimiento.
Sucede a menudo con la tecnología. Da pereza aprender a usar una nueva aplicación, un dispositivo más avanzado o entrarle de lleno a la inteligencia artificial. Conforme aplazas ese esfuerzo, el desfase aumenta y ponerte al corriente exige más tiempo.
Después de años de ejercer una profesión o dirigir personas, construyes una reputación alrededor de lo que dominas. Volver a preguntar, pedir ayuda o equivocarte con algo nuevo resulta incómodo. Mientras tanto, las disciplinas avanzan y cambian las necesidades de quienes trabajan contigo.
Desde luego, algunos intentos saldrán mal. Habrá métodos que compliquen el trabajo y resultados por debajo de lo esperado. Por eso conviene experimentar con un alcance manejable, quizá en una tarea cuyos errores puedas corregir sin comprometer al equipo. Así tendrás oportunidad de aprender de esos intentos y encontrar alternativas que mejoren tus resultados. Con esa experiencia podrás valorar cuáles conviene incorporar a tu manera de trabajar.
Equivocarte aporta información cuando dedicas tiempo a entender lo ocurrido. ¿Falló la herramienta, faltó preparación o la utilizaste para un problema distinto? Esa revisión ayuda a corregir y evita abandonar una posibilidad por la incomodidad del primer intento. También permite reconocer cuándo conviene conservar aquello que ya haces bien.
Lo malo conocido tiene un costo, aunque hayas aprendido a vivir con él. A veces aparece en horas perdidas, conflictos repetidos o posibilidades que descartas de antemano.
¿Qué llevas años tolerando y ya podrías empezar a hacer de otra manera? Coméntame en LinkedIn.