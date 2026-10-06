El petróleo se queda sin ‘colchón’: Guerra en Irán agota las reservas para enfrentar la crisis

El incremento en los precios del petróleo es paralelo a la crisis en sus reservas a nivel global.

Importantes ejecutivos del sector petrolero advirtieron que el mundo se está quedando sin soluciones provisionales para gestionar el impacto de la guerra con Irán , a medida que el conflicto se prolonga por octavo mes.

Desde febrero, la guerra ha interrumpido el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz , el punto estratégico por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo en condiciones normales. A pesar de ello, las ganancias en los futuros del crudo de referencia han sido notablemente limitadas, y el petróleo Brent cotizó por debajo de los 100 dólares el barril el martes.

Esto se debe en parte a que productores y consumidores han recurrido a prácticamente todos los recursos disponibles para adaptarse a la disminución de los flujos. Esto incluye reducciones generalizadas de la demanda, mayores suministros provenientes de otras partes del mundo y grandes liberaciones de reservas estratégicas de petróleo . En las últimas semanas, también se ha registrado un fuerte aumento en el tránsito de buques cisterna a través del estrecho de Ormuz.

Varios altos ejecutivos del Energy Intelligence Forum en Londres advirtieron sobre la eficacia a largo plazo de esas soluciones provisionales.

“Hay un límite a la capacidad de esos amortiguadores”, dijo Wael Sawan, director ejecutivo de Shell Plc. “Quizás hayamos mitigado el peor impacto de la crisis, pero no se puede seguir así indefinidamente sin que surjan nuevas disrupciones”.

Si bien las reservas del mercado se han reducido, ya se habían emitido advertencias similares con anterioridad. En los primeros días del conflicto, los analistas advirtieron que la magnitud de la perturbación significaba que en cuestión de semanas se agotarían los suministros de petróleo .

En última instancia, las soluciones alternativas impidieron que esto se materializara de forma generalizada, aunque sí se han producido repercusiones en la oferta y la demanda en algunos de los países más pobres del mundo.

Según los ejecutivos presentes en la conferencia, los volúmenes de crudo que transitan por el estrecho de Ormuz se están acercando a los niveles anteriores a la guerra, pero el hecho de que cada día se vean afectados los flujos significa que aún hay soluciones que deben buscarse en otros lugares.

“Necesitamos que entre 10 y 14 millones de barriles salgan por vía marítima para mantener el equilibrio durante el invierno”, declaró Russell Hardy, director ejecutivo de Vitol Group. “Porque ya no quedan reservas que agotar en el oeste”.

Gran parte de la presión en los mercados petroleros se concentra en dos sectores específicos: los combustibles refinados y el transporte marítimo.

La semana pasada, un grupo de naciones anunció un nuevo plan para liberar 100 millones de barriles de petróleo en el mercado mundial con el fin de mitigar la presión sobre los precios. Esto se produce después de que a principios de este año se anunciara la liberación de 400 millones de barriles.

Aun así, esto significa que las reservas mundiales seguirán disminuyendo en los próximos meses, en particular las de combustibles refinados como el diésel , que han escaseado de forma excepcional en las últimas semanas.

“Si bien la escasez de crudo es grave, los precios de los combustibles refinados han subido aún más drásticamente”, declaró Amin Nasser, director ejecutivo de Saudi Aramco. “Las reservas de emergencia pueden darnos un respiro durante el invierno, pero no pueden solucionar el problema del suministro a largo plazo”.