Greg Abbott deja solo a Trump: Gobernador de Texas descarta asistir a su mitin en San Antonio

Donald Trump tendrá un mitin en San Antonio, Texas, un estado republicano que está a punto de virar hacia los demócratas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, y candidato republicano a la reelección anunció que no acudirá al mitin que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto dar este miércoles 7 de octubre en San Antonio.

Abbott, que argumentó que tiene otros actos de campaña y que la agenda no le permite acompañar a Trump, enfrenta unas semanas complicadas por unos ajustados sondeos frente a su competidora demócrata Gina Hinojosa antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

Una encuesta del New York Times/Universidad de Siena de este lunes reveló que la demócrata Hinojosa le aventajaba en un 49 por ciento frente a un 46 por ciento.

Frente a la ausencia de Abbott en el mitin de Trump, sí se espera la presencia del candidato republicano al Senado, Ken Paxton, que se enfrenta a una dura carrera con el demócrata James Talarico.

Campaña de Trump en estados republicanos

El presidente ha intensificado su campaña en estados tradicionalmente republicanos, donde se disputan carreras electorales más reñidas.

La preocupación de los estadounidenses por el coste de la vida, el precio de la gasolina y el descontento con las políticas económicas de Trump están complicando el último mes de campaña a los republicanos.

En los comicios de medio mandato se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 del Senado, cargos locales y estatales por todo el país, gobernadores en 36 estados y la composición de buena parte de los legislativos de 46 estados.

Republicanos y demócratas miran hacia el sur de Texas

El caucus hispano del Congreso de Estados Unidos dio este jueves su apoyo a la candidatura del demócrata James Talarico en la carrera por uno de los dos escaños al Senado por el estado de Texas.

A través de su comité de acción política (PAC, en inglés) y brazo electoral, BoldPAC, el caucus, que reúne a 42 miembros del Congreso, dio el espaldarazo a Talarico, un día después de que el candidato participara en un encuentro con líderes, empresarios y estudiantes en la ciudad texana de Edinburg, en la disputada región del valle del Río Grande.

“Talarico es el único candidato que defenderá a las familias latinas de Texas. Entiende nuestros valores y luchará por nosotros todos los días en Washington. Hará frente a ICE, hará nuestra vida más asequible y garantizará que los latinos tengan un lugar en la mesa”, indicó Sylvia García, una de las líderes del caucus hispano, en un comunicado compartido a EFE.

El sur de Texas, de mayoría hispana y tradicionalmente demócrata, sorprendió en 2024 al inclinarse por Trump, tras los avances que el republicano ya había logrado en 2020.