Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran, falleció a los 65 años, luego de haber recibido un diagnóstico de cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro hace ocho años.

Los seres queridos del artista compartieron un comunicado en el sitio web oficial de Duran Duran, en el que explicaron que Andy Taylor murió rodeado de sus familiares en su hogar el pasado lunes 23 de noviembre.

“Era el pilar de nuestra familia. A pesar de todas las increíbles experiencias que la música le brindó, la familia siempre fue lo primero. Nada lo hacía más feliz que tenernos a todos juntos”, indicaron.

Al comunicado también se sumaron los integrantes de Duran Duran, quienes afirmaron que Andy fue una parte muy importante de la historia de la banda: “Aportó una energía y un carisma inconfundibles a nuestra música”, escribieron.

¿De qué murió Andy Taylor? Así fueron sus últimos días

Andy Taylor fue diagnosticado con cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro en 2018; sin embargo, dio a conocer esta noticia hasta hace cuatro años, durante el evento de ingreso de la agrupación al Salón de la Fama del Rock and Roll.

“Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no hay cura”, escribió en una carta que envió en aquel momento, debido a que no pudo asistir al evento.

El cáncer de próstata se origina cuando las células de esta glándula, ubicada debajo de la vejiga y que ayuda a producir parte del líquido seminal, comienzan a crecer de manera descontrolada, de acuerdo con Mayo Clinic.

Muere el guitarrista Andy Taylor, perteneciente al grupo Duran Duran, conocido por canciones como 'Ordinary World' y 'Come Undone'. (Foto: AP)

Este es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en hombres y, en muchos casos, avanza lentamente. Cuando se detecta en etapas tempranas, existen diferentes alternativas de tratamiento, como cirugía y radioterapia, además de un seguimiento médico para vigilar su evolución.

La metástasis ocurre cuando las células cancerosas se desprenden del tumor original y se propagan a otras partes del cuerpo a través de la sangre o el sistema linfático. En el caso del cáncer de próstata, puede extenderse a los huesos, los ganglios linfáticos y otros órganos, señala el portal especializado en salud.

Durante años, Andy Taylor se sometió a una terapia con medicina nuclear para aliviar los síntomas del cáncer y detener el crecimiento de los tumores: “Mata el cáncer en etapa cuatro en los huesos. Y lo que efectivamente hace es prolongar mi vida durante cinco años”, dijo el músico en una entrevista con la BBC.

En su comunicado, los seres queridos de Andy Taylor explicaron que el músico afrontó su enfermedad con valentía: “Jamás se rindió, luchó hasta el final y nunca perdió su amor por la vida”, escribieron.

“La amabilidad y el apoyo que recibió de sus fans de todo el mundo durante su enfermedad le brindaron un inmenso consuelo y fortaleza, por lo que siempre les estaremos agradecidos. Andy sabía lo mucho que lo querían, y eso nos reconforta enormemente”, agregaron.

¿Quién era Andy Taylor, guitarrista de Duran Duran?

Andy Taylor fue un músico británico reconocido por ser el guitarrista de Duran Duran, banda a la que se incorporó en 1980 y con la que alcanzó la fama internacional durante la década de los 80. También formó parte de The Power Station y desarrolló una carrera como solista, compositor y productor musical.

Nació en 1961 en Cullercoats, Northumberland, Inglaterra. Comenzó a tocar la guitarra a los 11 años y, antes de incorporarse a Duran Duran, participó en agrupaciones que se presentaban en clubes. Su llegada al grupo ocurrió tras responder a un anuncio publicado en la revista Melody Maker en busca de un guitarrista.

Con Duran Duran participó en la grabación de éxitos como ‘Girls on Film’, ‘Rio’ y ‘Hungry Like the Wolf’. También colaboró con la banda en el tema ‘A View to a Kill’, de la película de James Bond, y en el concierto benéfico Live Aid de 1985.

A lo largo de su trayectoria tuvo dos etapas con Duran Duran, pues abandonó la agrupación en 1986 y regresó en 2000 para participar en la reunión de su alineación original. En 2006 volvió a separarse del grupo. En 2022 fue incluido junto con sus compañeros en el Salón de la Fama del Rock and Roll.