Los horarios de las semifinales de la Liga MX Femenil ya se compartieron. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

La Liga MX Femenil se encuentra en una pausa después de la intensa actividad de los cuartos de final del Apertura 2026. Sin embargo, las semifinales ya tienen fecha y hora: América, Pumas, Chivas y Rayadas volverán a la cancha en diciembre.

La actividad del futbol mexicano femenil se detuvo durante varias semanas debido a los compromisos internacionales de las selecciones nacionales. Este periodo coincide con la última Fecha FIFA femenil del año y el Campeonato Concacaf W, competencia para clasificación a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

América femenil es de las favoritas para ganar el Apertura 2026 de Liga MX. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Cuándo regresa la Liga MX Femenil? Fechas de las semifinales del Apertura 2026

La Liga MX Femenil regresará el miércoles 9 de diciembre con el partido de ida entre Chivas y Rayadas de Monterrey. La ronda continuará el viernes 11 de diciembre con el enfrentamiento entre América y Pumas.

Los encuentros de vuelta se llevan a cabo el sábado 12 y el lunes 14 de diciembre, cuando se conocerán a los dos equipos que avanzarán a la Gran Final del Apertura 2026.

Estos son los horarios confirmados:

Semifinal Rayadas vs. Chivas

Ida: miércoles 9 de diciembre, a las 20:07 horas, en el Estadio Akron.

Vuelta: sábado 12 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Estadio BBVA.

Semifinal América vs. Pumas

Ida: viernes 11 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario.

Vuelta: lunes 14 de diciembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Banorte.

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿Cómo llegan América, Pumas, Chivas y Rayadas a las semifinales?

Los cuatro equipos consiguieron su boleto a la antesala de la final después de superar los cuartos de final, aunque sus caminos fueron diferentes. Por ejemplo, el Club América Femenil avanzó con una goleada sobre Toluca, Pumas protagonizó una de las sorpresas de la Liguilla al eliminar a Tigres.

¿Cuándo se juega la final de la Liga MX Femenil Apertura 2026?

Después de las semifinales, los dos equipos que consigan superar sus respectivas eliminatorias competirán por el título del Apertura 2026.

La pausa internacional modificó el calendario habitual de la competencia, por lo que la definición del campeonato llegará durante la segunda mitad de diciembre, después de que concluyan los compromisos de la Selección Mexicana Femenil y las demás convocatorias internacionales.

Aunque todavía no hay una fecha asignada, se la ida se juegue entre el 16 y 18 de diciembre, siendo la vuelta sábado 20 o domingo 21 de diciembre.

El América Femenil es el actual campeón de la Liga MX. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Quiénes son las máximas ganadoras de la Liga MX Femenil?

Desde la creación de la Liga MX Femenil en el Apertura 2017, cinco equipos han levantaron el trofeo de campeonas. Tigres se mantiene como el club más ganador de la competencia, seguido por Rayadas y América.

Las Amazonas suman siete títulos, mientras que Monterrey tiene cuatro campeonatos. América alcanzó las tres estrellas después de conquistar el Clausura 2026. Este es el top: