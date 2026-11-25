La diputada del PT Orquídea Larragoiti señaló a un dirigente de su partido por presunto abuso.

La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Orquídea Larragoiti Osorio, hizo público un presunto caso de abuso sexual que, según su testimonio, habría ocurrido aproximadamente hace dos meses y medio y en el que señala como presunto responsable al dirigente de su partido en Hidalgo, quien también ocupa una diputación federal.

El pronunciamiento ocurrió en el marco del inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, donde la legisladora decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido y anunció que emprendería acciones legales ante la Subprocuraduría de Delitos de Género.

Orquídea Larragoiti Osorio explicó que hacer pública su experiencia fue una decisión compleja, pero aseguró que contó con el respaldo de su familia para dar este paso. Desde su responsabilidad dentro de la Comisión Permanente de Igualdad de Género del Congreso estatal, sostuvo que decidió romper el silencio para visibilizar la violencia contra las mujeres.

La legisladora afirmó que existe temor ante las posibles repercusiones de su denuncia; sin embargo, señaló que permanecer en silencio representaría un temor mayor ante la posibilidad de que otras mujeres pudieran atravesar situaciones similares.

Durante su intervención, hizo un llamado a quienes hayan vivido algún tipo de violencia a buscar apoyo y recurrir a las instituciones correspondientes, al tiempo que pidió generar espacios donde las víctimas puedan recibir acompañamiento y atención.

Asimismo, solicitó a las dirigencias nacional y estatal del PT, así como a su militancia, acompañar su proceso y demostrar mediante acciones su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres.

La diputada también pidió a las autoridades encargadas de investigar el caso actuar conforme a derecho y garantizar que el procedimiento se desarrolle con apego a la legalidad, sin privilegios ni distinciones.

Tras su pronunciamiento, integrantes del Congreso de Hidalgo expresaron su respaldo a la legisladora. Posteriormente, diputadas y diputados acudieron con ella a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), donde Larragoiti Osorio acudió para formalizar la denuncia.

El caso queda ahora en manos de las autoridades ministeriales, que deberán realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades que, en su caso, procedan conforme a derecho.