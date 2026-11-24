Esteban Ramírez Zepeta dejó la dirigencia de Morena en Veracruz, aunque afirmó que seguirá participando en las actividades del partido. (Redes sociales)

Esteban Ramírez Zepeta renunció a la dirigencia estatal de Morena en Veracruz, luego de que se difundieran fotografías suyas en ropa interior, acompañado de otros dos hombres y consumiendo bebidas alcohólicas. Las imágenes provocaron críticas dentro de su partido e incluso el rechazo público de la gobernadora Rocío Nahle.

Entre los hombres que aparecen junto a Ramírez Zepeta en las fotografías se encuentra Carlos Alberto “N”, detenido y procesado por homicidio culposo en 2025.

El hombre conducía una camioneta de la comitiva del entonces dirigente morenista que atropelló y mató al joven José Luis Chipahua Bernabé durante actividades de campaña de Morena en el municipio de Uxpanapa.

El otro acompañante fue identificado como Fernando Eduardo Vázquez Ferman, funcionario del gobierno de Veracruz y aspirante a diputado local por Morena.

La mandataria veracruzana calificó de “reprobable” el comportamiento del dirigente y sostuvo que quienes ocupan cargos públicos deben ser ejemplo tanto en su vida pública como privada.

“Nosotros como funcionarios somos ejemplo, tenemos que dar ejemplo en nuestra vida pública y privada”, declaró Nahle, quien también pidió que la dirigencia nacional de Morena interviniera en el caso.

Esteban Ramírez Zepeta anuncia su renuncia a Morena en Veracruz

Tras reunirse con la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, Ramírez Zepeta anunció su salida del liderazgo estatal mediante un video, en el que aseguró que se trató de una decisión personal.

“Nuestra responsabilidad es siempre poner por delante los principios, la honestidad y la unidad de nuestro movimiento”, expresó el político al explicar su determinación.

El ahora exdirigente agradeció la confianza de la militancia y de la gobernadora Rocío Nahle. También manifestó su respaldo a la persona que designe el Comité Ejecutivo Nacional para asumir la presidencia estatal del partido.

“Yo me voy tranquilo, dejo la dirigencia estatal”, afirmó, aunque aclaró que continuará trabajando dentro de Morena y participando en las actividades territoriales del movimiento en Veracruz.

Ramírez Zepeta fue jefe de Oficina y secretario particular del exgobernador Cuitláhuac García. Desde 2020 participó en la coordinación de los trabajos de Morena en Veracruz y asumió la dirigencia estatal en 2022, cargo que mantuvo tras la ampliación de los periodos de las dirigencias estatales.