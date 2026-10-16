Rocío Nahle fortalece seguridad de Veracruz: Firma convenio con estados vecinos

Recordó que se firmaron ya acuerdos de colaboración en seguridad fronteriza con Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Puebla.

Desde Veracruz se trabaja para apoyar el Plan Nacional de Construcción de la Paz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con los estados vecinos, sumando capacidades y responsabilidades, aseguró la gobernadora Rocío Nahle García.

Luego de que este jueves se firmara el Convenio de Colaboración para la Construcción de la Paz con el gobierno de Tlaxcala, a cargo de Lorena Cuéllar Cisneros, la mandataria reconoció que el trabajo de seguridad es obligación de los tres niveles de gobierno.

Recordó que se firmaron ya acuerdos de colaboración en seguridad fronteriza con Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Puebla, lo que ha permitido, además de garantizar la paz de la población de todas las entidades, la captura de objetivos prioritarios generadores de violencia.

“Este convenio establece varias cláusulas de comunicación directa, traspaso entre seguridad pública de Veracruz y Tlaxcala, las fiscalías, aunque se coordinan siempre, pero con este convenio tienen mayores alcances de coordinación”.

Y es que, desde el inicio de la administración de Rocío Nahle García instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Veracruz se trabajará en la coordinación interestatal con las entidades con las que se coincide en frontera.

Es así como en marzo del 2025, a unos meses de iniciado su gobierno en Veracruz, firmó el convenio con los gobernadores Salomón Jara Cruz de Oaxaca y Alejandro Armenta Mier, de Puebla, con quienes se asumió el compromiso de trabajar para garantizar la seguridad, sobre todo en los tramos carreteros que se comparten.

En agosto de 2025 se firmó el convenio con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien se pronunció por blindar los corredores carreteros que conectan ambas entidades.

La gobernadora Rocío Nahle y su homólogo de Tabasco, Javier May Rodríguez, firmaron el convenio respectivo, donde se asumió el compromiso de que Veracruz reforzaría de forma integral todas las fronteras y consolidaría un frente regional en el sur-sureste del país.

La seguridad es una tarea que requiere cooperación plena entre entidades vecinas y con las fuerzas federales como el Ejército Mexicano Marina y Guardia Nacional, por lo que los convenios incluyen los intercambios y realizar operativos conjuntos.

“El tema de seguridad no tiene fronteras, debemos mantener la armonía entre estados hermanos; estos convenios se hacen de la mano con la política de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con un factor común: cero impunidad”, finalizó.