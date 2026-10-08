Rocío Nahle recorre hospitales de Veracruz para verificar abasto de medicamentos e insumos

Boca del Río, Ver.- Veracruz lleva a cabo una estrategia de supervisión directa de la red hospitalaria del IMSS-Bienestar, con recorridos de la gobernadora Rocío Nahle García por los 61 hospitales de la entidad para conocer de primera mano las condiciones de cada unidad, verificar el abasto de medicamentos e insumos y definir acciones específicas para atender sus necesidades.

La revisión, iniciada el 17 de septiembre, incluye farmacias, almacenes, infraestructura, equipamiento y operación hospitalaria, además del diálogo directo con personal médico y de enfermería. La mandataria ha explicado que el objetivo es contar con un diagnóstico real de cada unidad y no limitarse a los reportes administrativos.

De acuerdo con la gobernadora, Veracruz es la única entidad que realiza actualmente una revisión hospital por hospital de los nosocomios incorporados al IMSS-Bienestar, un ejercicio que permite identificar directamente las necesidades de cada unidad y tomar decisiones sobre la distribución y adquisición de medicamentos e insumos.

Esta supervisión, ha señalado, contribuye a hacer más eficiente el uso de los recursos públicos al conocer dónde existen faltantes y dónde hay excedentes que pueden ser redistribuidos.

Como parte de este ejercicio, este miércoles recorrió el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, donde constató un abasto superior al 70 por ciento en medicamentos, de más del 80 por ciento en material de curación y de más del 95 por ciento en medicamentos oncológicos.

En esta unidad se instruyó la adquisición de dos refrigeradores para fortalecer la red de frío, así como de sábanas y batas clínicas, lavadoras y secadoras, además de trabajos de rehabilitación en distintas áreas.

Posteriormente, en el Hospital General de Boca del Río, verificó el funcionamiento de Farmacia y Almacén, el control de inventarios y la conservación de la red fría. Esta unidad cuenta con 61 camas censables y 37 no censables y brinda apoyo a 37 centros de salud.

La supervisión también ha permitido identificar diferencias en la disponibilidad de medicamentos e insumos entre hospitales. Por ello, se ha instruido la redistribución de existencias entre unidades y, cuando un insumo no está disponible, la adquisición correspondiente.

También se trabaja con el IMSS-Bienestar en el uso del Sistema de Administración y Control de Inventarios de Abasto, SACIA, para facilitar la localización y transferencia de medicamentos entre hospitales.

La estrategia permite que el gobierno de Veracruz intervenga, en coordinación con la Federación, en la atención de necesidades específicas de las unidades, desde medicamentos y material de curación hasta mantenimiento, equipamiento y servicios.

Durante los recorridos, Nahle García también mantiene diálogo directo con pacientes, familiares y personal médico, de enfermería y apoyo paramédico, para conocer las condiciones de atención y las necesidades de cada hospital.

Con este seguimiento, Veracruz mantiene una revisión hospital por hospital de la red IMSS-Bienestar y establece acciones puntuales a partir de las condiciones encontradas en cada unidad, con el propósito de mejorar la distribución de insumos, evitar compras innecesarias y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos.