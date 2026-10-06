Con inversión de más de 50 mdp Veracruz amplía cobertura para CURP biométrica

Rocío Nahle destacó que Veracruz ya cuenta con una cobertura superior al promedio nacional.

Veracruz ampliará de 6 a 45 puntos la cobertura de equipos para el trámite de la CURP Biométrica, con una inversión superior a 50 millones de pesos, así lo informó la gobernadora Rocío Nahle García.

La incorporación de los municipios adicionales representa un incremento de 650 por ciento en la cobertura actual y permitirá acercar los servicios de identidad a una población de más de 8 millones de veracruzanas y veracruzanos.

La mandataria estatal destacó que Veracruz ya cuenta con una cobertura superior al promedio nacional; sin embargo, se buscará ampliar nuevamente la infraestructura durante 2027, con la adquisición de otros 45 equipos.

Explicó que los módulos podrán ser itinerantes, por lo que los equipos podrán trasladarse a distintas comunidades para ampliar temporalmente la atención y evitar que las familias tengan que desplazarse hasta las cabeceras o a Xalapa.

En conferencia de prensa señaló que la inversión representa un costo aproximado de 7 a 8 pesos por habitante, mientras que para las familias que actualmente deben trasladarse a la capital del estado, el gasto puede alcanzar entre 2 mil y 3 mil pesos.

Los equipos permiten integrar datos personales y biométricos, como huellas dactilares y fotografía, mediante los sistemas oficiales del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), para fortalecer la certeza de la identidad y prevenir duplicidades o suplantaciones.

Con esta ampliación, Veracruz pasará de tener equipos biométricos en apenas 6 de sus 212 municipios a contar con cobertura en un total de 52 puntos.