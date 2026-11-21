Daniela Spanic se dirigía a un evento en Toluca junto con su equipo de trabajo cuando sufrió el accidente automovilístico. (Foto: Cuartoscuro, ChatGPT)

Daniela Spanic, actriz y modelo venezolana, sufrió un accidente automovilístico cuando viajaba por una carretera rumbo a Toluca, Estado de México, la noche del pasado viernes 20 de noviembre. La hermana gemela de Gabriela Spanic se dirigía a un evento artístico junto con su equipo de trabajo.

La conductora viajaba acompañada de su representante, Rodrigo Fragoso, y del maquillista Yoico Rivera, quienes también estuvieron involucrados en el percance. A través de redes sociales, los integrantes del equipo informaron que se encontraban bien tras el incidente.

Daniela Spanic también compartió un mensaje en el que agradeció que ninguno de sus acompañantes sufriera consecuencias graves y destacó que todos salieron con vida del accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente de Daniela Spanic rumbo a Toluca?

Daniela Spanic y sus acompañantes se dirigían a un evento artístico cuando sufrieron el accidente automovilístico. Rodrigo Fragoso, representante de la actriz, compartió un video desde la carretera para explicar lo sucedido.

En la grabación, el representante mostró una grúa que acudió al lugar y señaló que el percance impidió que el equipo llegara al compromiso que tenía programado.

“Oigan, pues nosotros vestidos y alborotados. Ya íbamos a ViArt, al evento. Estamos aquí en la carretera y vean que tuvimos un accidente. Gracias a Dios, a los ángeles, al universo, estamos bien”, expresó Fragoso.

El equipo de la actriz no proporcionó detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente ni precisó si estuvieron involucrados otros vehículos.

¿Qué dijo Daniela Spanic y cuál es su estado de salud?

Después del accidente, Daniela Spanic utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje de agradecimiento, en el que aseguró que ella y sus acompañantes se encontraban con vida.

“Dios y Los Ángeles nos salvaron. Le pedí que intervinieran. Tuvimos un accidente en la carretera, pero estamos VIVOS y podemos reírnos de eso y tomarlo como una experiencia, nunca hay que perder la esperanza”, escribió la actriz.

Tanto Daniela Spanic como sus acompañantes aseguraron encontrarse bien después del accidente. Hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas ni de hospitalizaciones relacionadas con el percance.

Daniela Spanic nació el 10 de diciembre de 1973 en Venezuela y comenzó su carrera como modelo a los 15 años, cuando participó en una campaña publicitaria. Posteriormente, desarrolló parte de su trayectoria en México, España, República Dominicana y Estados Unidos.

Además del modelaje, incursionó en la actuación con participaciones en telenovelas como Como tú ninguna, Loba herida, Mundo de fieras y La duda. También apareció en algunas escenas de La usurpadora (1998), donde trabajó como doble de su hermana gemela, Gabriela Spanic, quien interpretó a las protagonistas de la historia.

En televisión también se desempeñó como conductora. En 2013 regresó a la pantalla con el programa de entrevistas Desde adentro con Dani, después de permanecer alejada de algunos proyectos artísticos.

En años recientes, Daniela Spanic incursionó en la pintura, una faceta artística que compartió públicamente tras estar fuera de las cámaras.