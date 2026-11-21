Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, a Israel “N”, conductor de una unidad de transporte público probablemente involucrada en un hecho de tránsito en el que una mujer perdió la vida en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos.

Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio doloso.

El hecho se registró el pasado 13 de noviembre en la avenida Santa Fe, colonia Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde se reportó a una mujer sobre la cinta asfáltica, por lo que los oficiales acudieron al sitio.

Desde el primer momento, personal de la SSC y de la Fiscalía CDMX realizó entrevistas con vecinos y analizó imágenes de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y de circuito cerrado, lo que permitió identificar una unidad de transporte público posiblemente involucrada en los hechos.

A partir del seguimiento de la ruta que tomó el conductor para retirarse del lugar, los policías implementaron un dispositivo de búsqueda y localización, mediante el cual lo ubicaron en calles de la colonia San Diego Ocoyoacac, alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante la intervención, los uniformados lo detuvieron por una infracción al Reglamento de Tránsito y tras realizarle una revisión preventiva conforme al Protocolo de actuación policial, le aseguraron algunas dosis de narcóticos.

Por lo que junto con la unidad de transporte público, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Posteriormente, la Fiscalía CDMX obtuvo su vinculación a proceso por delitos contra la salud y un juez de control le impuso prisión preventiva.

De manera paralela, la Fiscalía CDMX realizó un dictamen en materia de tránsito terrestre que estableció que el conductor no extremó las precauciones ni advirtió oportunamente la presencia de la víctima, quien cruzaba cerca de una zona peatonal donde tenía preferencia de paso.

A partir de los datos de prueba reunidos durante la investigación, el 20 de noviembre obtuvo una orden de aprehensión contra Israel “N” por el delito de homicidio doloso, bajo la hipótesis de dolo eventual, la cual fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) este sábado 21 de noviembre.

Ambas instituciones mantienen la coordinación para dar seguimiento al caso y esclarecer los hechos, a fin de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares.

En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, la persona imputada mencionada en este comunicado se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.