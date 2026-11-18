Lenin Canchola fue detenido el 1 de julio del 2022 en Monterrey en un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. (Fotoarte El Financiero / SSC).

El martes 17 de noviembre por segunda ocasión manifestantes bloquearon la avenida Vasco de Quiroga, en Santa Fe y zonas de Cuajimalpa, al poniente de la Ciudad de México. Las versiones indican que las movilizaciones fueron financiadas por Lenin Canchola, exintegrante de la Unión Tepito y preso en un penal de Nayarit.

Los manifestantes presuntamente son familiares de personas en prisión. Exigieron atención médica adecuada para los reclusos del penal número 4 de Tepic y acusaron de malos tratos al director.

Al respecto, en la conferencia matutina, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación dijo que ya se realizan las investigaciones correspondientes.

Pero y a todo esto, ¿quién es Lenin Canchola, conocido también como ‘El Señor de la L’? El criminal perteneció a la Unión Tepito y fue detenido en 2022.

¿Cuándo y cómo fue detenido Lenin Canchola ‘El Señor de la L’?

En agosto del 2022 Canchola fue vinculado a proceso por su probable participación en los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También se le imputan al menos tres homicidios.

Se le ubicaba como uno de los presuntos generadores de violencia por el control, venta y distribución de droga al poniente de la CDMX hasta 2019 en La Unión Tepito.

Permaneció en prisión preventiva oficiosa en el penal de Santa Martha Acatitla. Fue detenido el 1 de julio en Monterrey en un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX en colaboración con autoridades de Nuevo León.

La aprehensión se efectuó en la calle Francisco I. Madero, colonia Centro, luego de que oficiales observaron un vehículo que coincidía con los reportes de investigación, al cual se le marcó el alto para ejecutar una revisión.

Lenin Canchola también pertenecía al grupo delictivo ‘Los Malcriados 3AD’ y era ubicado como un grupo generador de violencia dedicado al secuestro, cohecho, extorsión, cobro de piso y narcomenudeo que opera las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, así como en los municipios de Huixquilucan y Naucalpan en el Estado de México.

Inició su carrera criminal en 2005, cuando estuvo preso en el reclusorio sur por robo calificado, pero salió libre.

Otro grupo criminal al que perteneció fue a ‘Los Claudios’, donde se encargaba de invadir predios y extorsionaban comerciantes.