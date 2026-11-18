La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabeza la conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 18 de noviembre en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien está en China para participar en la cumbre APEC.
Se espera que la mandataria realice un nuevo enlace durante la conferencia matutina y ofrezca detalles sobre su reunión con Donald Trump.
Durante su viaje a China, la presidenta Sheinbaum se reunió con su homólogo Xi Jinping y con el primer ministro canadiense, Mark Carney.
Este es el decreto de Sheinbaum para fortalecer a Talleres Gráficos de México
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó los detalles del decreto que se publicará este miércoles para fortalecer a Talleres Gráficos.
El mandato expreso es producir documentación y materiales electorales para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales.
El objetivo será producir documentos de seguridad e imprsos oficiales, prioritarios para el Estadomexicano al formular una Ley de la Imprenta Nacional.
Dicha modernización operará con mecanismos de compras abiertas para que la documentación y materiales electorales sean producidos por entes públicos.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- Sheinbaum confirmó que sostendrá una “breve” reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras las actividades de la APEC.
- La mandataria dio detalles sobre la reunión bilateral que sostuvo con su homólogo chino, Xi Jinping. Aseguró que hablaron sobre estrechar la relación entre ambos países para el desarrollo en materia de tecnología, ciencia, turismo, entre otras.
- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reiteró que ninguna caravana migrante de Centroamérica ha llegado a la frontera con Estados Unidos, luego que Donald Trump insistiera en incrementar los aranceles en caso de no detener su avance.
- En la conferencia de prensa anterior, Rodríguez aseguró que habrá enlaces con la presidenta Sheinbaum desde China para brindar detalles sobre sus actividades en la APEC.
- La secretaria dijo que la mandataria ‘encargó’ mantener coordinación y trabajar con el mismo ritmo con el Gabinete de Seguridad durante su ausencia. En la última semana se registraron diversas acciones relevantes contra el Cártel Jalisco Nueva Generación desde su bastión.
- Rafael Valdez, subsecretario de Políticas en Salud y Bienestar Poblacional, aseguró que las instituciones sanitarias mantienen especial atención en Chiapas ante el avance de la caravana migrante.