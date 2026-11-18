La presidenta Claudia Sheinbaum realizó un enlace desde China durante la Mañanera del Pueblo, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabeza la conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 18 de noviembre en ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien está en China para participar en la cumbre APEC.

Se espera que la mandataria realice un nuevo enlace durante la conferencia matutina y ofrezca detalles sobre su reunión con Donald Trump.

Durante su viaje a China, la presidenta Sheinbaum se reunió con su homólogo Xi Jinping y con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Este es el decreto de Sheinbaum para fortalecer a Talleres Gráficos de México

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó los detalles del decreto que se publicará este miércoles para fortalecer a Talleres Gráficos.

El mandato expreso es producir documentación y materiales electorales para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales.

El objetivo será producir documentos de seguridad e imprsos oficiales, prioritarios para el Estadomexicano al formular una Ley de la Imprenta Nacional.

Dicha modernización operará con mecanismos de compras abiertas para que la documentación y materiales electorales sean producidos por entes públicos.

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