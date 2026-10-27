Ebrard ve difícil que EU reduzca aranceles tras elecciones del 3 de noviembre: ‘Ya generan ingresos’

Marcelo Ebrard afirmó que México mantiene el diálogo con Estados Unidos para defender sus intereses comerciales.

Un cambio en el equilibrio político de Estados Unidos tras las elecciones del próximo 3 de noviembre no necesariamente se traducirá en una modificación rápida de su política arancelaria, advirtió Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

“Los aranceles ya generan ingresos, por cierto, muy importantes. Entonces, suponer que va a cambiar eso rápidamente porque haya un cambio en el equilibrio político, pues probablemente no es lo que cabe esperar”, afirmó el funcionario.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que los resultados electorales abran la puerta a una reducción de los gravámenes al acero, aluminio y automóviles, Ebrard reconoció que las negociaciones podrían prolongarse más allá de la jornada electoral.

“Es probable que sea después, probable, no sé”, respondió, al señalar que todavía es prematuro anticipar los efectos políticos y comerciales de los comicios estadounidenses.

En este contexto, aseguró que las conversaciones con la contraparte estadounidense continúan y que el gobierno mexicano ha presentado distintas propuestas para defender sus intereses comerciales.

“Las conversaciones van avanzando con los argumentos que México va presentando”, sostuvo.

Ebrard destaca avances en negociación comercial con EU

Ebrard explicó que durante la semana pasada permaneció varios días en reuniones relacionadas con la agenda comercial bilateral y que esta semana podrían continuar los encuentros, aunque todavía no existe una fecha definida para conocer los resultados.

“Es un trabajo de perseverancia y bueno, vamos a ver los resultados en los próximos días o semanas. Es muy difícil determinar una fecha”, indicó.

Sobre la recepción de las propuestas mexicanas, el funcionario reconoció que existen diferencias en algunos temas, aunque también avances en otros puntos de discusión.

“Ha habido muchas discusiones, en algunos casos no se está de acuerdo, pero en otros sí. Yo diría que hemos construido una buena relación de comunicación”, afirmó.

En contraste, Ebrard destacó que la relación económica con Canadá atraviesa un momento favorable, con intercambios comerciales y de inversión que, dijo, tienen perspectivas de crecimiento.

“Entre México y Canadá no hay diferencias en materia comercial, ni de inversión. Más bien lo contrario, estamos en buen prospecto”, señaló.

El funcionario sostuvo que ambos países mantendrán sus esfuerzos para fortalecer los vínculos económicos, luego de las misiones comerciales realizadas recientemente.