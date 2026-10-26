Mexicanos no sueltan ‘el cash’: Uso de efectivo sigue presente en sus gastos diarios

Un total de 7 millones de personas recurrieron a pagos a través de SPEI al cierre del año pasado para sus gastos relacionados con alimentos, bebidas, tabaco y transporte. Esto implicó un crecimiento desde los 1.4 millones que se registraron en 2024, de acuerdo con información divulgada por el Banco de México (Banxico).

El estudio “Resultados de estudios cuantitativos sobre efectivo 2025”, de la autoridad monetaria, evidenció que el uso de tarjetas también aumentó: 25.1 millones de personas recurrieron a pagos con débito, desde 8.6 millones en 2024; y en crédito fueron 12.3 millones, desde 2.3 millones de un año antes.

¿Cuántas personas en México siguen usando efectivo para pagar?

Sin embargo, el 98 por ciento de la población indicó que acostumbra usar efectivo en sus gastos diarios. “El 66 por ciento lo usa porque es más práctico, fácil o rápido; el 15 por ciento porque es más seguro y el 13 por ciento porque solo tiene esa forma de pago”.

Otra diferencia que mostró el estudio de Banxico es que 14.3 millones de personas acostumbraba guardar efectivo en algún lugar que no sea un banco o institución financiera en 2025, desde lo visto un año antes de 16.4 millones. Este fue su nivel más bajo desde 2019.

Del total, 44 por ciento prefería guardar efectivo para alguna eventualidad; mientras que el 29 por ciento lo hacía para ahorrar. Otras razones citadas fueron que era más práctico o cómodo.

¿Qué billetes y monedas prefieren los mexicanos para ahorrar?

Las denominaciones preferidas para el ahorro fueron billetes de 100 pesos, con 38 por ciento de las personas; billetes de 50 pesos y monedas de 10 pesos, con 35 por ciento de la población con esta preferencia; billetes de 500 pesos, con 31 por ciento; y billetes de 200 pesos, con 27 por ciento.

¿Dónde consiguen efectivo los mexicanos?

La información de Banxico mostró que el 48 por ciento de la población obtuvo efectivo de cajero automático, el 28 por ciento de la nómina que recibía en efectivo, el 15 por ciento de un familiar, y el 5 por ciento de ventanilla bancaria.

A la par, el 5 por ciento de las personas consultadas indicó haber ido al banco para cambiar billetes de denominaciones altas por denominaciones bajas; y de éste, al 85 por ciento siempre le proporcionaron el servicio, al 2.0 por ciento algunas veces, y al 12 por ciento no lo atendieron como esperaba.