Guía definitiva: ¿Qué hacer si el cajero automático no me dio el dinero que solicite retirar?

Es importante que no aceptes ayuda de desconocidos y atiendas las siguientes recomendaciones. (Shutterstock)

Los cajeros automáticos te permiten hacer operaciones bancarias como disponer de efectivo, pagar o comprar servicios, consultar saldo, entre otros; sin olvidar que podemos acudir a ellos prácticamente en cualquier momento.

Sin embargo, en algunas ocasiones los cajeros automáticos fallan y es probable que no te entregue tu dinero, lo haga de manera incompleta o no te entregue tu tarjeta de crédito o debito.

Ante esta situación, es importante que no aceptes ayuda de desconocidos y atiendas las siguientes recomendaciones.

Lo primero que tienes que hacer es anotar el número de cajero.

Verifica tu saldo y en caso de que se haya cargado algún monto de manera incorrecta deberás reportarlo a tu banco: llama al centro de atención a clientes; el número generalmente aparece en algún anuncio cerca del cajero, aunque es recomendable tener siempre el teléfono a la mano.

Presenta la queja; te darán un folio, consérvalo.

El banco te informará el tiempo de espera para el reembolso (no debe exceder de cinco días). En caso de recibir una negativa por parte del banco, acude a la CONDUSEF.

En caso de que el cajero haya retenido tu tarjeta, debes llamar a banco e indicar en cuál cajero ocurrió y la sucursal.

Brinda la ubicación exacta. Tu tarjeta estará bloqueada hasta que la recuperes.

Para cualquier duda o consulta adicional, puedes comunicarte a la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 80 80 o bien, visita nuestra página de internet www.gob.mx/condusef.

¿Cómo utilizar un cajero automático? Sigue este paso a paso

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) compartió una guía para que los usuarios conozcan paso a paso cómo hacer uso del cajero automático, sin complicaciones.

1 Inserta tu tarjeta bancaria en la ranura del cajero automático, verifica si entra de manera horizontal o vertical.

2 Teclea tu NIP o número de seguridad (suelen ser 4 dígitos).

3 Da clic en la opción “Retiro de efectivo”, a continuación, teclea la cantidad que desees retirar.

4 Selecciona si quieres imprimir tu comprobante de retiro (siempre te recomendamos imprimirlo en caso de algún problema).

5 Toma tu efectivo y también retira tu tarjeta bancaria (algunos cajeros no te entregan el efectivo hasta que no retires tu tarjeta bancaria, verifica que no sea el caso).

Medidas de seguridad al utilizar el cajero automático

Nunca aceptes la ayuda de extraños: Lo más recomendables es acudir al cajero automático con algún familiar o pide al personal del Banco que te oriente en su uso. Como última opción, recuerda que puedes sacar el dinero de tu tarjeta desde ventanilla.

Antes de insertar tu tarjeta: Verifica si debe entrar vertical u horizontal, algunos cajeros han cambiado esta dinámica.

Memoriza tu NIP: No lo anotes en cualquier papel. Procura que sea fácil de recordar para ti, puedes usar una combinación de fechas o años que sean significativos en tu vida.

Tómate tu tiempo. No te sientas presionado por las demás personas en la fila para hacer una operación, recuerda que se trata de tu dinero.

Antes de insertar tu tarjeta, revisa que no haya ningún objeto extraño en la ranura: revísala muy a detalle y si detectas algún objeto extraño en el cajero, será mejor no utilizarlo.

Asegúrate que nadie vea tu NIP y por ningún motivo entregues tu tarjeta a otra persona. Si alguien intenta cambiártela, nunca la entregues.

No utilices cajeros ubicados en lugares solitarios: procura utilizar los cajeros automáticos que se encuentren ubicados en alguna plaza comercial y que sea en un horario de servicio del banco (suele ser hasta antes de las 04:00 pm).

Si el cajero no lee tu tarjeta, utiliza otro o pide ayuda a algún ejecutivo bancario.

En caso de que el cajero retenga tu tarjeta o la extravíes, repórtalo inmediatamente a tu Banco: no esperes tiempo para hacerlo, pues de esto dependerá que seas víctima de algún tipo de fraude o no.