Venden tecnología a Pemex, IMSS e ISSSTE con sobreprecios de más de 40%: Multan a empresas con 67 mdp

Sobreprecios de más de 40% a Pemex, IMSS e ISSSTE.

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso multas por 67 millones de pesos a nueve empresas y sus directivos por simular competencia en contrataciones tecnológicas del Gobierno Federal, lo que provocó que diversas dependencias pagaran sobreprecios superiores al 40 por ciento.

De acuerdo con la autoridad de competencia, las compañías coordinaron sus ofertas durante una década, entre 2012 y 2022, para manipular los resultados de 14 procedimientos de contratación pública relacionados con la adquisición y arrendamiento de computadoras, impresoras, equipos de telecomunicaciones y otros servicios tecnológicos.

Entre las instituciones afectadas se encuentran Petróleos Mexicanos (Pemex), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Economía.

¿Qué sabemos del sobreprecio a Pemex, Conagua, IMSS e ISSSTE?

La investigación reveló que las nueve compañías pertenecían a un mismo grupo de interés económico, denominado Grupo Soluciones, cuyos integrantes acordaban qué precios ofrecer y qué empresas participarían en cada procedimiento, presentando propuestas aparentemente independientes.

Para ejecutar esta estrategia, el grupo contaba con una estructura interna conocida como ‘La Fábrica de Licitaciones’, integrada por empleados encargados de decidir qué compañía participaría en cada concurso y elaborar las propuestas técnicas y económicas.

De esta manera, las empresas simulaban competir entre sí, aunque las condiciones de participación habían sido acordadas previamente, lo que permitió manipular los procedimientos en perjuicio del erario.

Según la Comisión, las irregularidades ocurrieron en cuatro licitaciones públicas y diez procedimientos de invitación a cuando menos tres participantes, realizados entre el 27 de abril de 2012 y el 28 de noviembre de 2022.

Las compañías sancionadas fueron Soluciones Tecnológicas Especializadas, Ofi Store, Factoría de TI, Altum Tecnologic, Distribuidora y Comercializadora Bossanova, Ofiequipos P.C., Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, DSTI México e Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones.

La autoridad explicó que pertenecer a un mismo grupo empresarial no exime a las compañías de competir de manera independiente cuando participan por separado en procedimientos de contratación pública.

Estas conductas constituyen prácticas monopólicas absolutas, consideradas las infracciones más graves a la Ley Federal de Competencia Económica.

La investigación comenzó de oficio el 31 de marzo de 2022 y las sanciones fueron impuestas el pasado 15 de octubre.

Además, la Comisión ordenó notificar la resolución a las instituciones afectadas y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que determinen los efectos legales correspondientes.

Las empresas y personas sancionadas todavía podrán impugnar la resolución ante los juzgados federales especializados en competencia económica.