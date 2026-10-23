¿Médicos cubanos ganan más que los mexicanos? Esto dijo el IMSS sobre los salarios de trabajadores

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los médicos cubanos contratados en México ganen más que el personal del IMSS.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer las percepciones salariales y prestaciones que recibe un médico familiar de primer nivel de atención, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara que los profesionales cubanos ganen más que sus homólogos mexicanos.

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria aseguró que los médicos cubanos contratados en México reciben los mismos honorarios que los nacionales y negó que su contratación se realice a través de empresas. También señaló que estos profesionales atienden comunidades apartadas donde hacen falta médicos especialistas.

“Que los médicos cubanos ganan más que los mexicanos, es falso, absolutamente falso y que también se contratan a través de una empresa, también es falso”, afirmó.

En este contexto, el IMSS difundió información sobre el salario de un médico familiar con un año de antigüedad, una jornada de ocho horas diarias y cinco días de trabajo a la semana. Las cifras contemplan el incremento de 8 por ciento vigente desde el 16 de octubre, dividido en 4 por ciento al tabulador salarial y 4 por ciento a la ayuda de renta.

¿Cuánto gana al mes un médico familiar del IMSS?

De acuerdo con los datos compartidos por el Seguro Social, un médico familiar con las condiciones anteriores recibe un salario de 39 mil 120 pesos netos al mes, después de impuestos, tras la aplicación del aumento salarial.

Antes del ajuste, la percepción neta mensual era de 36 mil 896 pesos, por lo que el incremento representa 2 mil 224 pesos adicionales al mes.

Al sumar las prestaciones anuales y distribuir su valor entre los 12 meses del año, el ingreso mensual equivalente de un médico familiar del IMSS asciende a 53 mil 396 pesos con el aumento aplicado. Antes del incremento, este cálculo era de 50 mil 332 pesos mensuales.

El IMSS precisa que el ingreso mensual equivalente no es el sueldo que el trabajador recibe cada mes, sino una estimación que suma su percepción neta mensual y la parte proporcional de sus prestaciones anuales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social compartió información sobre los ingresos y prestaciones de las y los médicos. (@Tu_IMSS)

¿Qué prestaciones recibe un médico del IMSS?

Con el aumento vigente, el desglose de las prestaciones anuales de un médico familiar con un año de antigüedad es el siguiente:

Aguinaldo de 90 días: 101 mil 826 pesos.

101 mil 826 pesos. Fondo de ahorro de 46 días: 38 mil 128 pesos.

38 mil 128 pesos. Ayuda cultural de 23 días: 26 mil 712 pesos.

26 mil 712 pesos. Prima vacacional de 25%: 4 mil 646 pesos.

El total de las prestaciones reportado por el instituto es de 171 mil 311 pesos anuales. Los montos individuales están expresados en cantidades brutas y pueden presentar una diferencia de un peso por redondeo al sumarlos.

El IMSS destacó que el aguinaldo y el fondo de ahorro son libres de impuestos, al igual que la ayuda de renta.

¿El salario de un médico del IMSS aumenta con la antigüedad?

Sí, el ingreso del personal médico puede aumentar conforme acumula años de servicio. Según el IMSS, a partir del quinto año de antigüedad se suman 60 días de sueldo al año, beneficio que continúa incrementándose con el tiempo trabajado.

La información tiene como referencia el Contrato Colectivo de Trabajo IMSS-SNTSS 2025-2027 y fue difundida en el marco del Día del Médico, que se conmemora este 23 de octubre.