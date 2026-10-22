Trabajadores del IMSS anuncian bloqueos ‘sorpresa’ en CDMX: ¿Qué calles serán afectadas y cuándo?

Trabajadores del IMSS amenazan con bloqueos en la Ciudad de México luego de mostrar desacuerdo con el aumento salarial propuesto por el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo.

Luego de que este jueves 22 de octubre se registraran bloqueos a las afueras del Hospital La Raza y el Centro Médico Siglo XXI, los trabajadores del IMSS informaron que están en consenso para realizar nuevos bloqueos, que ahora no solo afectarán la circulación cerca de clínicas y hospitales, sino grandes vialidades.

Los bloqueos serán ‘sorpresa’, es decir, que las calles y avenidas se bloquearán y liberarán en distintas horas a lo largo del día.

¿En qué avenidas habrá bloqueos de trabajadores del IMSS?

Algunas de las vialidades que prevén bloquear los trabajadores del IMSS, que exigen un incremento salarial del 10 por ciento, son:

Circuito Interior , a la altura del Hospital de La Raza.

, a la altura del Hospital de La Raza. Avenida Vallejo , a la altura de La Raza.

, a la altura de La Raza. Insurgentes Norte.

Norte. San Juan de Aragón .

. Avenida Central.

¿Cuándo serán los bloqueos del IMSS en el norte de CDMX?

Se espera que los bloqueos de trabajadores del IMSS ocurran la próxima semana, aunque se espera que el tema se lleve a consenso.

Aún se desconoce si se incluirán más vialidades a los bloqueos en la próxima semana.

¿Qué sabemos de la nueva marcha nacional del IMSS?

Además de los cierres intermitentes de trabajadores del IMSS, se espera que el 30 de octubre se realice una megamarcha nacional en distintos puntos del país.

El objetivo de la movilización será continuar con las exigencias de incremento salarial, además de mejorar las condiciones de las clínicas y el acceso a medicamentos.

Un día después, el 31 de octubre, celebrarán una asamblea constituyente, donde definirán como continuar con las protestas, además de que exigirán cambios en el liderazgo del sindicato.

El IMSS acordó con el sindicato un incremento salarial del 8 por ciento, dividido en 4 por ciento de ingreso tabular y 4 por ciento de apoyo a la renta de vivienda.

Los trabajadores del IMSS se manifestaron en contra del incremento salarial, y aseguraron que no son una minoría, por lo que las protestas seguirán en distintos estados.