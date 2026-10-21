Aumento salarial en el IMSS desata protestas: ¿Qué calles bloquearán los trabajadores en CDMX este jueves?

Trabajadores del IMSS anunciaron nuevas movilizaciones en CDMX para el jueves 22 de octubre.

Ante el desacuerdo por el incremento salarial del IMSS, trabajadores acordaron realizar bloqueos intermitentes a las afueras del Hospital La Raza y el Centro Médico Siglo XXI para este jueves 22 de octubre.

Tras una asamblea en la Ciudad de México, trabajadores del IMSS votaron en favor de cerrar algunas de las calles cercanas a los hospitales como parte de sus protestas, en las que también exigen mejores condiciones de la infraestructura y más acceso a medicamentos.

La movilización también incluye otras clínicas del IMSS en la Ciudad de México y el Estado de México, a partir de las 15:00 horas.

¿Qué calles de CDMX y Edomex serán bloqueadas este jueves por trabajadores del IMSS?

De acuerdo con los trabajadores del IMSS, estas serán las avenidas que bloquearán de manera escalonada:

Avenida Vallejo , a la altura del Hospital La Raza.

, a la altura del Hospital La Raza. Avenida Cuauhtémo c, a la altura del Centro Médico Siglo XXI.

c, a la altura del Centro Médico Siglo XXI. Posiblemente entre Dr. Ignacio Morones Prieto y Dr. Jiménez, a la altura del Hospital de Pediatría del IMSS.

y Dr. Jiménez, a la altura del Hospital de Pediatría del IMSS. Calzada Ignacio Zaragoza , a la altura de la Clínica 25 del IMSS.

, a la altura de la Clínica 25 del IMSS. Avenida Lomas Verdes, Naucalpan, a la altura del Hospital de Lomas Verdes y cerca de Periférico Norte.

En la asamblea, los trabajadores también mencionaron otras clínicas que se sumarían a la movilización, como la Clínica 8, ubicada en Tlalpan, y la 30, ubicada en Iztacalco.

Los trabajadores del IMSS, que marcharon este miércoles 21 de octubre, no dejaron claro cómo serán los bloqueos intermitentes y en qué horarios se abrirán las vialidades cercanas a los hospitales.

La movilización ocurre tras el rechazo al incremento salarial del 8 por ciento propuesto por el IMSS, que en realidad solo contiene un aumento del 4 por ciento en el salario tabular y otro 4 por ciento en la ayuda para el pago de renta.

Los trabajadores del IMSS agregaron que habrá una movilización nacional el 30 de octubre para obtener otra mejora salarial, ya que exigen el 10 por ciento como mínimo.

Además, el 31 tendrán una asamblea en la que es posible que definan nuevos liderazgos en el sindicato del IMSS.