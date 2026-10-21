‘Con las manos en el oro’: Detienen a mujer en la Condesa por vender falso centenario en 80 mil pesos

Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer de 52 años de edad, posiblemente relacionada con el robo de 80 mil pesos durante la supuesta venta de un centenario que resultó ser una réplica, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron cuando los policías realizaban labores de seguridad y vigilancia en el cruce de las calles Campeche y Amatlán, en la colonia Hipódromo Condesa, donde fueron alertados por la frecuencia de radio sobre una denuncia ciudadana presentada por un hombre de 44 años de edad.

El ciudadano refirió que contactó a un sujeto mediante redes sociales para comprarle un centenario por la cantidad de 80 mil pesos, por lo que acudió a un edificio ubicado en la calle Campeche, donde se encontraría con el vendedor, quien llegó acompañado de una mujer que presentó como su representante legal.

Sin embargo, después de recibir el dinero en efectivo, el hombre le entregó una réplica de la moneda y huyó del lugar, por lo que los policías detuvieron a la mujer que lo acompañaba.

Tras informarle sus derechos constitucionales, la detenida fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

¿Conviene comprar centearios HOY?

Hasta las 13:00 horas de este miércoles, el centenario se cotiza en 96,700 pesos a la venta y en 80,700 pesos a la compra, de acuerdo con Banamex.

Si deseas comprar un Centenario, La Casa de Moneda de México es una de las alternativas para hacerlo. De acuerdo con su sitio web, estos son los requisitos que te van a solicitar:

Los pagos solo se pueden realizar por transferencia electrónica (SPEI).

No se aceptan depósitos en efectivo ni cheques.

El monto máximo de compra es de 50 mil pesos mexicanos más gastos de envío

El pago deberá realizarse mediante transferencia electrónica, el mismo día que se solicitó la cotización, a más tardar a las 14:00 hrs.

El proceso de entrega iniciará tras la confirmación del pago. “La entrega a domicilio será de 3 a 10 días hábiles únicamente dentro de la República Mexicana, o servicio de entrega (OCURRE) en tiendas en San Luis Potosí en Plaza Citadella y en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma 295″, indica el sitio web.

Con información de Quadratín.