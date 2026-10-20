Las corcholatas de la CDMX

Suenan las campanas para las alcaldías de la Ciudad de México y hay algunas donde prácticamente ya se cantó quién será candidato. Empezamos por Tlalpan, donde parecía que todo estaba cantado. Gaby Osorio es de las consentidas, es de casa y trae la bendición del grupo. Pero hay un gallo que puede cambiarlo todo: Pedro Haces. El líder sindical trae todo el aparato, trae estructura nacional y trae con qué operar la alcaldía más grande del sur. Si Pedro Haces decide que quiere Tlalpan, Tlalpan será de Pedro Haces. Ahí la última palabra no la tiene Tlalpan, la tiene el centro. Nos vamos a Cuajimalpa, que es donde está el verdadero tiro. En los pasillos de Palacio Nacional ya suena fuerte que será mujer. La encuesta interna de Morena la lidera Adrián Rubalcava en la general, pero en el careo de mujeres, en segundo lugar aparece Susana Cueto. Y si hay género, Susana se cuela a la final. En Miguel Hidalgo también ya hubo línea. La jefa de Gobierno ya le pidió a Víctor Hugo Romo que encabece los esfuerzos de la Transformación. Y no es casualidad: contra César Garrido, que es el que trae el PAN para retener la Miguel Hidalgo, Romo es el único que le puede ganar. Conoce la demarcación, ya fue alcalde y trae el colmillo para quitarle la joya de la corona al panismo.

Sorpresas en alcaldías locales

En Álvaro Obregón se confirma lo que ya se decía en corto: Javier López Casarín no va a repetir. No le dan los números, no le da la aprobación y no le da el territorio. La gente no lo quiere y Morena no se va a arriesgar a perder la Obregón por aferrarse a una reelección que no tiene sustento. Ya hay varios apuntados, pero lo único seguro es que Casarín está fuera. Y en Azcapotzalco no hay sorpresa, pero sí una lectura muy clara. Gabriela Jiménez ya está más que amarrada. En los pasillos de Palacio Nacional se da por hecho que ella será quien encabece los trabajos de la Transformación. ¿Por qué? Porque las encuestas internas de Morena revelan que si repite Nancy Núñez, Azcapotzalco se pierde. No retiene la alcaldía y los números no le dan ni para competir. Por eso la decisión ya está tomada: es Gabriela Jiménez. Así están sonando las campanas. Faltan meses para la encuesta oficial, pero en la ciudad, 2027 ya empezó. En Coyoacán el movimiento ya se dio. El que se perfila es Carlos Castillo. Trae estructura, trae respaldo y es el que puede recuperar Coyoacán para Morena. La jugada ya está cantada desde el centro.

Quieren la Belisario para Juanga

El presidente del Senado, Higinio Martínez, adelantó destapes, pero para las medallas Belisario Domínguez que esa cámara tiene pendientes de entregar. Entre sus propuestas está el fallecido cantante Juan Gabriel. “Yo creo que es el único que ha unido ahora a chairos y a fifís, a ricos y a pobres”, fueron sus argumentos. En la lista también puso a la diputada y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, así como al empresario Carlos Slim.

Se acerca la banca en privado con la ‘4T’ legislativa

Aunque es poco usual, la banca en México se acercó ayer en privado con los diputados de la ‘4T’. El presidente de la ABM, Emilio Romano, y los vicepresidentes, Felipe García-Moreno y Jorge del Castillo, se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho. El tema, según el propio legislador, fue la Ley de Economía Digital, y el impacto que tendrá para la banca. De antemano, dijo que “el diálogo abierto, franco y oportuno entre este sector y Legislativo es necesario para construir condiciones que amplíen el financiamiento y fortalezcan el crecimiento económico de México”. A ver qué dicen los del dinero.

La rata que no pudieron cazar los gatos de Palacio

Con la novedad de que ayer apareció un roedor que merodeaba en uno de los patios Marianos de Palacio Nacional, cerca de la entrada al Salón de Tesorería, donde todos los días la presidenta Sheinbaum encabeza la mañanera. Esto a pesar de los abundantes felinos que habitan los jardines de Palacio. Personal de mantenimiento, armado con sus respectivas escobas, mató al animal, lo que inmediatamente provocó cualquier tipo de memes en las redes. No podían faltar.