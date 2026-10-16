Con maracuyá, chocolate oaxaqueño y mantequilla: Los mejores panes de muerto de la CDMX

El concurso de panes de muerto se dividió en tres categorías: tradicional, de autor y chocolate. Te compartimos cuáles fueron los mejores. (Foto: Cecilia L. García/Pexels).

Notas frutales y cítricas que se combinan con la suavidad de la mantequilla; un intenso sabor a chocolate que permanece en la boca después de cada bocado, y ese clásico toque de naranja que se complementa con los granos de azúcar son algunas de las características de los mejores panes de muerto de la capital.

¿Cómo lo sabemos? Chefs y expertos en gastronomía se dieron a la tarea de degustar 20 propuestas de pan de muerto provenientes de 10 panaderías de la Ciudad de México.

Cada pieza tenía una identidad propia: había desde panes tradicionales aromatizados con esencia de azahar y mantequilla hasta propuestas poco comunes, como la de maracuyá, y otras que incorporaron ingredientes muy mexicanos, como el chocolate oaxaqueño.

Definir a las panaderías ganadoras no fue una tarea sencilla; sin embargo, luego de probar los 20 panes de muerto, los expertos determinaron cuáles tenían las mejores propuestas.

10 panaderías participaron por ser reconocidas por sus panes de muerto. (Foto: Cecilia L. García)

¿Cómo fue el concurso de panes de muerto de CDMX?

El concurso ‘El mero mero pan de muerto’ reunió a 10 panaderías en el Hotel Sheraton María Isabel de Reforma, donde presentaron diferentes propuestas del tradicional postre de Día de Muertos.

Los negocios participantes fueron:

Club France

Cosmos Babkería

Elizondo

Emmer

Le Crotón

Mallorca Pastelería

Melocitas

Hotel Marquis Reforma

Bleu Patisserie

Artisan Bakehouse

Las categorías en las que se podía participar fueron tres: tradicional, de autor y chocolate. En total, se presentaron 20 muestras para competir por el reconocimiento al mejor pan de muerto.

El jurado estuvo compuesto por expertos en la materia, entre ellos los chefs Arely Rodríguez, Ileana Gómez, Luisa De la Torre y Matías Martínez, quienes fueron los encargados de elegir a los ganadores.

¿Cuáles son los mejores panes de muerto de la CDMX?

Los jueces aseguraron que no fue sencillo tomar una decisión después de probar las 20 propuestas de pan de muerto, ya que las panaderías presentaron creaciones irresistibles. A continuación, te presentamos a los ganadores de cada categoría.

Hotel Marquis Reforma: Mejor pan de muerto tradicional

Aunque en el concurso participaron panaderías con una larga trayectoria en la Ciudad de México y experiencia en la preparación del pan de muerto tradicional, como Elizondo, en esta ocasión los jueces eligieron la propuesta del Hotel Marquis Reforma.

El pan fue preparado por Juan Manuel Bautista e Israel Gerardo Flores, quienes conservaron la receta convencional y utilizaron ingredientes de primera calidad para conseguir una textura sumamente suave.

El pan de muerto del Hotel Marquis se llevó el reconocimiento por la mejor receta tradicional. (Foto: Cecilia L. García)

Aunque el ganador fue el pan de muerto tradicional, en el concurso también presentaron una versión de autor preparada con crema de jengibre, un toque de mandarina y chile que le aportaba notas especiadas.

Además, el pan tiene un color anaranjado que lo distingue de las versiones convencionales. “El azúcar está pigmentado con azúcar de cempasúchil para que tenga color”, comentaron los panaderos en entrevista con El Financiero.

El Hotel Marquis Reforma se encuentra en Av. P.º de la Reforma 465, Cuauhtémoc, 06500, Ciudad de México, CDMX.

Bleu Patisserie: Mejor pan de muerto de chocolate

Bleu Patisserie se especializa en panadería francesa; sin embargo, su pan de muerto fue reconocido por la calidad de sus sabores, gracias a una propuesta que destaca por el uso del chocolate.

Sin llegar a ser demasiado dulce, el pan de muerto de Bleu Patisserie es una explosión de sabor: cada bocado deja notas de canela y cacao, características del chocolate oaxaqueño, uno de sus principales ingredientes, aunque no el único.

El chef César Aguilar explicó durante la presentación que utilizaron diferentes tipos de chocolate en distintas partes de la pieza, desde la masa hasta la decoración.

“En este pan tratamos de hacer toda esta parte del chocolate en varias presentaciones: desde la masa tiene cocoa, usamos cacao puro tostado, hicimos una decoración con chocolate 70 por ciento arriba y en la crema tratamos de meter el chocolate oaxaqueño”, indicó.

Además del pan de chocolate, la panadería cuenta con uno realizado con calabaza. (Foto: Cecilia L. García)

El chef explicó en entrevista con El Financiero que su creación todavía no está disponible en la panadería, aunque es posible que pronto llegue a su menú: “Nos gustaron bastante, yo creo que las van a poder encontrar pronto en el menú”, comentó.

Aunque el pan de chocolate aún no se encuentra disponible en Bleu Patisserie, sí se pueden disfrutar otras creaciones del chef, como el pan de muerto tradicional, preparado con naranja, ralladura de mandarina, agua de azahar y mantequilla.

Bleu Pâtisserie se encuentra en la calle Privada Juárez 29, colonia San Diego Churubusco, alcaldía Coyoacán, CDMX. También es posible realizar pedidos en línea.

Artisan Bakehouse: Mejor pan de muerto de autor

Si buscas salir de la rutina y probar sabores nuevos, los panes de muerto de Artisan Bakehouse son una opción para considerar, ya que este año ganó en la categoría de pan de muerto de autor.

Para el concurso llevaron dos muestras: una hecha con chocolate Dubai y otra con maracuyá. Esta última fue reconocida como el ‘Mero mero pan de muerto’, gracias a una combinación de fruta y queso mascarpone.

Artisan Bakehouse ganó el premio al mejor pan de muerto de autor. (Foto: Cecilia L. García)

Durante la presentación, explicaron que buscaron jugar con los sabores tradicionales y las frutas de temporada. El resultado fue un pan fuera de lo común que equilibra sus ingredientes.

Aunque al concurso solo llevaron dos propuestas, en Artisan Bakehouse también se pueden encontrar sabores especiales, como mascarpone, chai y pumpkin spice, que aportan un perfil de sabor otoñal.

Artisan Bakehouse se encuentra en Gabriel Mancera 1142, colonia Del Valle Centro, alcaldía Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, CDMX.