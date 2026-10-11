Conchasúchil: ¿Dónde comprar los panes virales de Día de Muertos y cuánto cuestan?

Las Conchasúchil tienen forma de flor de cempasúchil y una costra que incorpora pétalos naturales de la planta. (Fotos: IA / Bestcake Cdmx)

¡Que florezca el antojo! El Día de Muertos se acerca y el cempasúchil saltó de las ofrendas a las panaderías: sus pétalos se transformaron en una concha con sabor a naranja y azahar que está lista para dar otro brinco a un chocolate caliente. Su nombre es Conchasúchil y sí, lleva flores de verdad.

Pero la dulce nostalgia de octubre no termina ahí: hay roscas de muertos con calaveritas de barro, conchas que parecen papel picado y panes inspirados en las flores de terciopelo.

Detrás de estas creaciones está un panadero de Iztapalapa que llevó los símbolos de las ofrendas a la masa y la costra del pan. ¿Dónde se compran estas delicias y cuánto hay que sacar de la cartera para probarlas?

Las Terciopelo conchas reproducen en su costra la textura de la flor garra de león, asociada con las ofrendas de Día de Muertos. (Foto: Bestcake CDMX).

Conchasúchil y otros panes temáticos

¿Quién dijo que las flores solo sirven para adornar? La Conchasúchil, también conocida como concha de cempasúchil, es una de las creaciones de Jonathan Barrera, conocido como John, un joven ingeniero, pastelero y panadero artesanal detrás de Bets Cakes MX.

Jonathan está acostumbrado a ser viral: en su cuenta de Instagram tiene casi 60 mil seguidores y ha hecho otras creaciones como la concha de talavera y pasteles con forma de trompo al pastor, pozole o bolillo.

Desde su taller en Iztapalapa, cerca de la FES Zaragoza II, elabora panes de temporada con masa de fermentación lenta, mantequilla, ralladura natural de naranja y una esencia artesanal de flores de azahar maceradas durante más de cinco años.

La Rosca de Muertos de Bets Cakes incluye tres calaveritas de barro elaboradas por artesanos de Guerrero. (Foto: Instagram / @bestcake_cdmx).

En el caso de la Conchasúchil, cada pétalo se traza a mano con una manga pastelera hasta formar una flor de cempasúchil sobre la masa de pan de muerto. Este año, la receta también incluye pétalos naturales de la flor dentro de la costra dulce.

En el catálogo de Bets Cakes las flores no son las únicas que se metieron al horno:

Rosca de Muertos : una versión de la rosca de Reyes elaborada con masa de pan de muerto y decoraciones de papel picado. Esconde tres calaveritas de barro hechas y pintadas a mano por artesanos de Guerrero. Rinde ocho porciones.

: una versión de la rosca de Reyes elaborada con masa de pan de muerto y decoraciones de papel picado. Esconde tres calaveritas de barro hechas y pintadas a mano por artesanos de Guerrero. Rinde ocho porciones. Terciopelo conchas : conchas cuya costra reproduce la textura de la flor de terciopelo, también conocida como garra de león.

: conchas cuya costra reproduce la textura de la flor de terciopelo, también conocida como garra de león. Conchas de Muerto : pan de muerto con una costra decorada con figuras de papel picado y calaveritas.

: pan de muerto con una costra decorada con figuras de papel picado y calaveritas. Trilogía de Pan de Muerto : opciones con ajonjolí, azúcar y ceniza de totomoxtle.

: opciones con ajonjolí, azúcar y ceniza de totomoxtle. Pan de muerto estilo Oaxaca : panes de yema preparados con mantequilla, manteca de cerdo y anís. Llevan caritas decorativas no comestibles, elaboradas por artesanos de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

: panes de yema preparados con mantequilla, manteca de cerdo y anís. Llevan caritas decorativas no comestibles, elaboradas por artesanos de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Pan de Muerto relleno: piezas con frosting de queso crema y opciones como frutos rojos, Nutella con conejito Turín, Nutella con Ferrero o dulce de leche con galleta Lotus.

La rosca de Muertos también tiene su propia travesura: Jonathan propone que quien encuentre una de las calaveritas pague los tamales durante las posadas navideñas, en lugar de esperar al Día de la Candelaria.

Otra opción es utilizar la figura para compartir un recuerdo de un ser querido que falleció y honrar su vida, una manera de incorporar la memoria familiar a la tradición.

Precios y cómo comprar la Conchasúchil

Si ya se te antojó una Conchasúchil en CDMX, hay que hacer el pedido con anticipación. Bets Cakes no cuenta con una tienda abierta al público: Jonathan prepara sus productos de manera artesanal desde un taller ubicado en su domicilio.

Los pedidos se realizan por WhatsApp al 758 103 8851, donde también está disponible el catálogo empresarial con fotografías, precios y características de cada pan.

Las Conchasúchil cuestan 520 pesos por caja de seis piezas y se elaboran sobre pedido en Iztapalapa. Hay otras opciones con diseños temáticos y tradicionales. (Foto: Bestcake CDMX)

Además de las cajas individuales, hay combinaciones para quienes no se deciden entre flores, calaveritas y pan de muerto tradicional.

Estos son los precios de los panes de Día de Muertos de Bets Cakes MX:

Las Talaveraconchas que aparecen en una de las combinaciones se preparan con masa brioche elaborada con mantequilla.

Eso sí, Bets Cakes solo atiende pedidos dentro de la Ciudad de México y no realiza entregas en puntos intermedios ni cuenta con servicio de reparto propio.

Para recibir los panes, los clientes tienen dos alternativas: recogerlos directamente en el taller de Iztapalapa o contratar y pagar un servicio de mensajería que pase por ellos.

Jonathan también ha informado sobre la cantidad de mensajes que recibe, por lo que solicita paciencia ante la fila virtual de pedidos. Para aumentar su capacidad de producción, se encuentra en gestiones para adquirir un horno más grande.

Así que, si este Día de Muertos quieres cambiar las flores del florero por unas que se puedan acompañar con café, solo falta hacer el pedido antes de que el antojo se quede penando.