Ruta del Cempasúchil 2026: Fechas, horarios y actividades para conocer Xochimilco en Día de Muertos

En la Ruta de Cempasúchil por Xochimilco habrá actividades culturales alusivas al Día de Muertos. (Fotografía. Cuartoscuor, ChatGPT)

Los colores de la cempasúchil comienzan a cubrir las chinampas de Xochimilco con la llegada de una de las temporadas más esperadas del año, cuando esta flor se convierte en uno de los principales símbolos de las celebraciones por el Día de Muertos.

Entre los campos anaranjados se realiza la Ruta del Cempasúchil 2026, una experiencia organizada por Explora Xochimilco que permite recorrer los canales en trajinera, visitar los cultivos de esta flor y participar en actividades relacionadas con las tradiciones de estas fechas.

La experiencia estará disponible durante octubre y los primeros días de noviembre, con recorridos al amanecer y al atardecer que duran entre 3 y 4 horas. Los visitantes pueden elegir entre observar los primeros rayos del Sol entre las flores o recorrer los canales antes de que caiga la noche.

¿Cómo es la Ruta del Cempasúchil en Xochimilco?

El recorrido comienza a bordo de una trajinera decorada que navega por los canales y chinampas de Xochimilco. Durante el trayecto, los visitantes están acompañados por un catrín, una catrina o algún personaje mítico de estas fechas.

Una de las principales paradas es el campo monumental de cempasúchil, donde los visitantes pueden recorrer los cultivos y contemplarlos durante el amanecer o el atardecer.

La segunda parada es la Chinampa Axolotl Calli, donde se instala una representación de un panteón tradicional y una ofrenda de Día de Muertos. Los visitantes pueden llevar la fotografía de un familiar fallecido para colocarla en el altar.

Durante el recorrido hay música prehispánica en vivo, relatos sobre las leyendas, la historia y las chinampas de Xochimilco, además de una actividad relacionada con el juego de pelota prehispánico y dinámicas con flores de cempasúchil.

La experiencia también incluye una degustación con algunos sabores tradicionales de la temporada de Día de Muertos, como café de olla, pan de muerto, tamales de quelite y un postre tradicional.

¿Cuánto cuesta la Ruta del Cempasúchil 2026 y cuáles son sus horarios?

El boleto para la Ruta del Cempasúchil 2026 cuesta mil 199 pesos por persona. Los niños de 0 a 4 años pueden ingresar sin costo, mientras que a partir de los 5 años deben cubrir la tarifa completa.

Explora Xochimilco contempla 2 horarios para realizar el recorrido: a las 4:30 horas para disfrutar del amanecer y a las 16:00 horas para contemplar el atardecer entre los campos de cempasúchil.

Cada recorrido tiene una duración aproximada de 3 a 4 horas. De acuerdo con la información publicada por el organizador, las rutas comenzaron el pasado 2 de octubre y finalizarán el 8 de noviembre de 2026, con salidas diarias.

El cupo es limitado y se requiere reservación previa. En caso de cancelación o de no presentarse al recorrido, el organizador establece que no habrá reembolso.

La ruta permitirá a los visitantes conocer los cultivos de cempasúchil en Xochimilco. (Fotografía. Cuartoscuro)

¿Dónde inicia la Ruta del Cempasúchil 2026?

El punto de encuentro es el Salón Michmani, ubicado en la Pista Olímpica Virgilio Uribe, en Xochimilco, a un costado del embarcadero de Cuemanco.

Para quienes lleguen en automóvil, existen 2 alternativas de estacionamiento. La primera es un espacio privado y cerrado con una tarifa de 100 pesos por vehículo; la segunda es el estacionamiento público del embarcadero de Cuemanco, que no tiene costo.

También se ofrece servicio de transporte por un costo adicional. Los organizadores recomiendan llevar ropa abrigadora y repelente, especialmente para quienes elijan la salida de las 4:30 horas.

Así, durante unas semanas, el paisaje chinampero cambia de color y convierte al cempasúchil en el hilo conductor de un recorrido que reúne canales, cultivos, gastronomía y algunas de las tradiciones que acompañan al Día de Muertos en Xochimilco.