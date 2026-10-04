Feria del Chilacayote y la Calabaza 2026: Fechas, horario y todas las actividades

Estos son los detalles de la Feria del Chilacayote y la Calabaza. (Foto: Captura/ChatGPT/Shutterstock)

El chilacayote y la calabaza serán los protagonistas de un nuevo festival gastronómico y cultural en la Ciudad de México. La primera edición de la Feria del Chilacayote y la Calabaza 2026 comenzó este fin de semana en Xochimilco, con una propuesta que combina comida tradicional mexicana, productos locales y hasta juegos mexicanos.

El encuentro tiene actividades concentradas durante los fines de semana. Además de probar preparaciones elaboradas con productos de la zona, los visitantes podrán participar en talleres, recorridos y concursos.

La calabaza ahora es una de las protagonistas de un evento gastronómico en la CDMX. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

¿Cuándo es la Feria del Chilacayote y la Calabaza 2026?

La Feria del Chilacayote y la Calabaza 2026 comenzó el sábado 3 de octubre y continuará hasta el 2 de noviembre.

La feria llega justo a tiempo para empezar con las actividades de temporada relacionadas con el Día de Muertos y busca impulsar la producción de la zona cerril de Xochimilco.

¿Dónde es la Feria del Chilacayote y la Calabaza?

El festival gastronómico se realiza en el paraje Hueycalli, en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, cerca del nuevo Panteón de San Gregorio Atlapulco.

El evento se desarrolla en una zona vinculada con la producción agrícola de la región, por lo que además de la oferta gastronómica habrá actividades para conocer más sobre los productos que se cultivan en este punto de la capital.

Para quienes utilizan transporte público, una alternativa es llegar a Taxqueña mediante la Línea 2 del Metro y hacer el transbordo al Tren Ligero con dirección a Xochimilco. Desde la terminal se puede continuar hacia San Gregorio Atlapulco mediante transporte local.

¿A qué hora es la Feria del Chilacayote y la Calabaza 2026?

Las jornadas gastronómicas de la feria se realizarán de 9:00 a 18:00 horas durante los sábados y domingos.

La Feria del Chilacayote y la Calabaza se presenta por primera vez en la CDMX. (Foto: Captura)

¿Qué actividades habrá en la Feria del Chilacayote y la Calabaza?

La feria cuenta con una muestra gastronómica en la que los productos de la zona son los protagonistas. Hay recetas y platillos con ingredientes como quelites, flor de calabaza, maíz, amaranto y epazote, además de antojitos al comal, entre ellos quesadillas, gorditas, tamales y atoles.

También se instaló un tianguis de productos locales, donde se podrán encontrar miel, salsas, harinas, granolas y dulces tradicionales, entre ellos cristalizados de calabaza y chilacayote, alegrías, palanquetas y dulces de leche.

La programación también contempla recorridos agroturísticos, exposiciones artesanales, presentaciones de danza y música en vivo.

Uno de los objetivos del encuentro es mostrar las técnicas agrícolas y culinarias que forman parte de la tradición de San Gregorio Atlapulco.

Entre las actividades están los talleres de cultivos sustentables y cocina artesanal al fogón, además de una actividad para aprender a elaborar calaveras de chilacayote, retomando una costumbre relacionada con las celebraciones de Día de Muertos.

También habrá recorridos para conocer más sobre la producción de la zona y las actividades que se realizan alrededor del cultivo de estos productos.

¿Qué juegos habrá en la Feria del Chilacayote y la Calabaza 2026?

La parte recreativa estará enfocada en recuperar algunos juegos tradicionales mexicanos. Durante los fines de semana habrá concursos de trompo, yoyo y canicas, además de competencias relacionadas con recetas familiares.

La propuesta busca que la feria no se limite a la gastronomía y que también funcione como un espacio para acercar a las nuevas generaciones a juegos y costumbres de la cultura popular.