¡Chocolate para el Día de Muertos! ¿Cuándo y dónde será el Festival Cacao Para Todos 2026 en CDMX?

La edición 2026 del Festival Cacao Para Todos contará con más de 60 expositores de distintos estados de México, entre productores de cacao, chocolateros y artesanos (Fotografía. ChatGPT, Festival Cacao para todos)

El aroma del chocolate y de las bebidas tradicionales mexicanas llegará al sur de la CDMX durante las celebraciones de Día de Muertos con una nueva edición del Festival Cacao Para Todos, un encuentro que reúne distintas formas de consumir este ingrediente, desde barras y dulces artesanales hasta preparaciones que preservan las recetas y tradiciones de diversas comunidades del país.

La edición 2026 contará con más de 60 expositores de distintos estados de México, entre productores de cacao, chocolateros y artesanos. Además de recorrer la expo-venta, los visitantes podrán participar en talleres prácticos y experiencias sensoriales dirigidas a toda la familia.

El encuentro coincidirá con las celebraciones de Día de Muertos y permitirá a los visitantes acercarse al cacao mexicano, conocer su procedencia y descubrir algunas de las preparaciones tradicionales que forman parte de la cultura gastronómica del país.

¿Cuándo y dónde será el Festival Cacao Para Todos 2026?

El XVI Festival Cacao Para Todos se realizará durante 5 días, del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026, en un horario de 10:00 a 19:00 horas, en el Museo Anahuacalli, ubicado en Calle Museo 150, San Pablo Tepetlapa, en la alcaldía Coyoacán.

La entrada a la expo-venta será gratuita, por lo que no será necesario comprar un boleto para recorrer los espacios de los expositores. El acceso a las salas del museo se maneja por separado.

El Festival Cacao Para Todos es una iniciativa encabezada por Artefacto México y Nawal Cacao, proyectos dedicados a difundir la herencia artesanal mexicana y las tradiciones relacionadas con el cacao y el chocolate.

¿Qué habrá en el Festival Cacao Para Todos 2026?

El chocolate artesanal será uno de los protagonistas. El festival reunirá proyectos que elaboran sus productos con cacao mexicano y que permiten conocer el origen de la materia prima, así como a los productores involucrados en el proceso.

Sin embargo, el encuentro no se limita a las barras de chocolate. Otro de sus atractivos son las bebidas tradicionales elaboradas por cocineras y cocineros que conservan las preparaciones dentro de sus respectivos contextos culturales.

En ediciones anteriores, el festival contó con distintas bebidas tradicionales elaboradas con cacao. Entre las preparaciones que se ofrecieron se encuentran:

Pozol de Tabasco y Chiapas.

Tejate de Oaxaca.

Agua de barranca de Tlaxcala.

Chilate de Guerrero.

Tascalate de Chiapas.

Chocolate-atole de Oaxaca.

Pozontle de Oaxaca.

Champurrado.

A la parte gastronómica se sumarán talleres impartidos por maestras y maestros artesanos, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias alrededor del cacao. La organización también anticipa experiencias sensoriales dirigidas a visitantes de diferentes edades.

La organización informó que próximamente anunciará las actividades que se realizarán durante los 5 días del Festival Cacao Para Todos.

El Festival Cacao para Todos tendrá talleres sobre la elaboración del chocolate. (Fotografía. Cuartoscuro) (Denisse Hernández Rubio)

¿Por qué el cacao es importante en la gastronomía mexicana?

El cacao forma parte de la historia y la cultura de México desde hace miles de años. De acuerdo con investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), existen evidencias de su consumo en la costa del Pacífico de Chiapas desde alrededor de 1900 a. C. Con el paso del tiempo, distintos pueblos mesoamericanos lo utilizaron para preparar bebidas, realizar rituales, pagar tributos y efectuar intercambios comerciales.

Ese legado permanece en preparaciones tradicionales que todavía se consumen en México. La Secretaría de Cultura documenta bebidas elaboradas con cacao que forman parte de las costumbres de diferentes comunidades y que incluso están presentes en celebraciones como bodas, fiestas patronales y Día de Muertos.

Su relevancia también permanece en el campo. Durante 2025, México produjo 27 mil 874 toneladas de cacao en más de 52 mil hectáreas, principalmente en Tabasco y Chiapas, estados que concentraron prácticamente toda la cosecha nacional.

Entre barras de chocolate y bebidas tradicionales, el Festival Cacao Para Todos será una oportunidad para seguirle la pista al cacao mexicano, desde quienes lo cultivan hasta las manos de artesanos y cocineros que lo transforman en sabores que han pasado por varias generaciones.