Telcel anuncia bonificaciones para usuarios afectados por una falla de sus servidores el 20 de noviembre.

Telcel confirmó que realizará bonificaciones para sus usuarios prepago y pospago que resultaron afectados por la falla de telefonía ocurrida el viernes 20 de noviembre.

La falla en Telcel afectó el servicio de llamadas para usuarios de Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y el Estado de México. La afectación duró varias horas. De acuerdo por lo dicho por la compañía, “el origen de la falla fue resuelto de inmediato”, pero usuarios continuaron sin señal ese día debido a la saturación de la red.

Tras el incidente, la empresa telefónica propiedad de América Móvil otorgará estas bonificaciones voluntarias y de forma automática, según indicó en un comunicado:

Prepago: 300 MB adicionales, que serán abonados automáticamente en los próximos días y cuya aplicación será notificada mediante un mensaje de texto (SMS).

Pospago: 500 MB adicionales, que se verán reflejados en sus estados de cuenta en los próximos ciclos de facturación.

La bonificación tendrá una vigencia de 30 días naturales y no es necesario realizar ningún trámite, ya que Telcel lo hará de manera automática, indicó en el comunicado.

“Telcel ofrece disculpas por los inconvenientes ocasionados, agradece la confianza y preferencia de sus usuarios y reitera su compromiso de continuar invirtiendo en su red para brindar un servicio de calidad”, apuntó.

¿Por qué ocurrió la falla de Telcel en noviembre?

La falla en el servicio de Telcel, que dejó sin señal a sus usuarios en Ciudad de México y otras ciudades, ocurrió por una degradación de la red que causó intermitencias.

Consultada por El Financiero, la empresa Telcel de Carlos Slim indicó que la degradación afecta a “localidades de la Región 9”, la cual abarca la zona afectada: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

La interrupción del servicio de Telcel generó una oleada de quejas y memes en redes sociales la semana pasada.