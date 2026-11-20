Hasta el momento, Telcel no tiene un estimado de cuánto quedará restaurado el servicio para el 100% de sus usuarios.

La falla en el servicio de Telcel se debió a una “degradación en la red” que provoca intermitencias en el servicio de llamadas, mensajería y datos móviles, informó la empresa este viernes 20 de noviembre.

En respuesta a una consulta de El Financiero, la empresa de Carlos Slim dijo que la degradación en la red afecta a “localidades de la Región 9″ que abarca a la Ciudad de Mexico, el Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Las fallas empezaron a ser reportadas por usuarios alrededor de las 11 de la mañana de este viernes 20 de noviembre.

La firma de telecomunicaciones aseguró que hasta el momento no se ha restablecido la conexión al 100 por ciento, por lo que su equipo continúa trabajando en campo para solucionar el problema.

“El equipo de ingeniería continúa trabajando”, agregó la empresa, sin precisar el origen de la falla ni el tiempo estimado para normalizar el servicio.

Miles de usuarios empezaron a reportar problemas a través de redes sociales: Que no tienen señal; no pueden hacer llamadas, y no pueden conectarse a internet con sus datos móviles. Algunos clientes incluso afirmaron que llevan varias horas sin servicio.

“Telcel, ¿qué está pasando? ¡¡No tenemos servicio mi esposo y yo desde hace 3 horas!!”, señaló la usuaria Karla Martín a través de su cuenta de X.

Incluso, hubo usuarios que pensaron que la interrupción en sus servicios no se debía a una falla en la red de Telcel, sino por la cancelación de su línea por no haber hecho el registro de celulares.

“Creí que ya me habían cortado mi línea por lo de su registro jaja, pero no, ya hasta que me pude conectar a wifi vi que todo es gracias a Telcel”, publicó la usuaria Mon Salazare en X.