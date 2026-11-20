Trabajadores y estudiantes protestaron en toda Europa este viernes, mientras una huelga nacional interrumpió los servicios de transporte y escolares en Italia. Además, manifestantes se congregaron en varios países para exigir reformas en temas que van desde los salarios y el costo de vida hasta la educación y el gasto militar.

En Italia, la huelga de 24 horas convocada por el mayor sindicato del país, la CGIL, incluyó protestas en más de 100 ciudades, desde Milán y Turín, en el norte, hasta Nápoles, Palermo y Roma. Los inconformes criticaron el estancamiento salarial, el aumento del costo de vida y lo que los organizadores calificaron como el fracaso del gobierno para reforzar los servicios públicos y las protecciones laborales.

El paro laboral coincidió con el Día Internacional de Movilización Estudiantil, por lo que los organizadores convocaron marchas en más de 45 ciudades italianas. Grupos estudiantiles se sumaron a los trabajadores para reclamar una mayor inversión en educación, medidas que alivien la crisis del costo de vida y políticas orientadas a reducir la desigualdad.

Protestas se extienden por toda Europa ¿Cuáles son las razones?

Las protestas formaron parte de una ola más amplia de activismo laboral y estudiantil en Europa. En Croacia, estudiantes boicotearon las clases y protestaron en alrededor de una docena de ciudades para exigir una mayor inversión en educación, vivienda y servicios públicos, en lugar de gasto militar.

En Austria, varios cientos de personas se reunieron frente a la Universidad de Viena para participar en una protesta encabezada por jóvenes que exigían más gasto en educación y menos en armas. La policía dispersó la movilización tras reportes de disturbios. Además, informó que los agentes utilizaron gas lacrimógeno y realizaron varios arrestos.

Por otra parte, en Alemania, los manifestantes se congregaron para pedir una mayor financiación para la educación y rechazar un posible regreso del servicio militar obligatorio. Las concentraciones ocurrieron semanas después de las protestas del 31 de octubre, que llevaron a miles de personas a las calles y derivaron en incidentes violentos en algunas ciudades.

A pesar de sus distintos enfoques, las protestas en los países europeos reflejaron preocupaciones comunes sobre el nivel de vida, la inversión pública, la educación y las prioridades del gasto gubernamental.

La huelga convocó tanto a trabajadores del sector público como del privado. Se esperaba una reducción del transporte público en varias ciudades, así como suspensiones de clases y actividades en algunos centros de salud. Los paros previstos en el transporte aéreo se cancelaron este viernes, aunque para el domingo todavía se contemplan huelgas de empleados aeroportuarios en Milán y Venecia.

Las autoridades desplegaron policías adicionales ante la convocatoria de múltiples protestas en varios centros urbanos. A la movilización de la CGIL se sumaron sindicatos de base como Cobas, que organizaron huelgas y marchas por separado, lo que amplió el alcance de las protestas a nivel nacional.

Las movilizaciones también adquirieron una dimensión política: líderes opositores participaron en manifestaciones en todo el país y respaldaron las exigencias de los trabajadores. Al mismo tiempo, criticaron al gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, por sus políticas salariales y de gasto social.

Más de un millón de manifestantes

Al concluir un acto en Roma, el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, afirmó que más de un millón de personas participaron en manifestaciones en todo el país.

“Las plazas están llenas, y todas las generaciones están en las calles”, dijo Landini a sus simpatizantes. “Es un día que no divide, sino que une”.

Los organizadores señalaron que el hilo conductor entre las movilizaciones laborales y estudiantiles era un llamado a políticas que colocaran el empleo, los servicios públicos y el nivel de vida en el centro de las prioridades del gobierno. Muchos manifestantes portaron pancartas con exigencias de paz y un aumento de la inversión en bienestar social, escuelas y atención de salud.