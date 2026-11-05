Amenazas de bomba paralizan vuelos en Europa: Aviones reciben escoltas, cambian de ruta y aterrizan antes

Las aerolíneas europeas sufrieron este jueves 5 de noviembre una ola de amenazas de bomba que afectó a compañías desde la aerolínea de bajo costo como EasyJet Plc hasta la finlandesa Finnair Oyj, provocando trastornos en los viajes aéreos en una región que ya enfrenta una serie de alertas de seguridad.

Entre los vuelos afectados estuvo el EI402 de Aer Lingus, que viajaba de Dublín a Roma y se vio obligado a realizar un envío de emergencia hacia una base aérea militar en el norte de Francia. Finnair informó que dos vuelos que se dirigieron de Helsinki a Roma y Viena recibieron amenazas similares que resultaron ser falsas.

Otras aerolíneas afectadas fueron LOT Polish Airlines y Wizz Air Holdings Plc, que ya había recibido varias amenazas a comienzos de la semana. En República Checa, la policía informó que recibió amenazas de bomba contra cuatro aviones que se dirigieron a Praga y que las aeronaves fueron inspeccionadas después de aterrizar.

El principal aeropuerto de Viena también recibió una alerta sobre cuatro vuelos, según la cadena pública ORF. Tres vuelos de Ryanair Holdings Plc con destino a Sofía (Bulgaria) procedentes de Madrid, Copenhague y Londres también fueron objeto de amenazas, según un portavoz del Ministerio de Transporte búlgaro.

Aviones de combate MiG-29 de Bulgaria escoltaron las aeronaves mientras atravesaban el espacio aéreo del país, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado, y uno de los vuelos fue desviado a la ciudad de Plovdiv.

Dos aviones de EasyJet Plc que viajaban a Praga desde Glasgow y Newcastle también se vieron afectados, pero no fueron desviados, indicó un portavoz.

“Que esto ocurre de manera coordinada es algo que no creo que hayamos visto antes”, señaló Ben Smith, director ejecutivo de Air France-KLM. “Es lamentable y esperamos que no dé a nuestros clientes ningún motivo para frenar o reducir sus aviones de viaje”.

Las amenazas contra vuelos británicos ya fueron resueltas y el Comando de Policía de Aviación de la Policía Metropolitana está revisando la situación, según indicó un portavoz del Departamento de Transporte del Reino Unido.

Además, al menos siete vuelos se vieron afectados por amenazas de bomba entre el lunes y el martes, lo que llevó al desvío de cientos de pasajeros ya que aviones de combate escoltaron algunas aeronaves hasta los aeropuertos. No se encontraron explosivos y el Gobierno británico calificó los incidentes de “amenazas falsas malintencionadas”.

Aumento de amenazas de bomba en aviones creció por tensiones geopolíticas en Europa

No ha surgido ningún patrón en la serie de amenazas de esta semana, ni respecto de las aerolíneas afectadas ni de las rutas involucradas. Las amenazas de bomba son poco frecuentes y casi siempre terminan siendo falsas alarmas o actos de imitación. En promedio, más de 30 mil vuelos surcan diariamente los cielos europeos.

Sin embargo, el aumento de las amenazas de bomba se produce en un momento de elevadas tensiones geopolíticas y disrupciones inusuales en Europa, incluidos reiterados ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados e incursiones de drones en su territorio.

Introducir cualquier objeto ilegal a bordo es extremadamente difícil debido a las estrictas medidas de seguridad de los aeropuertos y controles de pasajeros en tierra cada vez más atractivos.

Como resultado, los desastres aéreos provocados por bombas son extremadamente infrecuentes. Entre los casos más conocidos está el vuelo 103 de Pan Am, que explotó sobre Lockerbie, Escocia, en 1988 y provocó la muerte de las 259 personas a bordo, y un avión de pasajeros ruso derribado por un artefacto explosivo a bordo en la península egipcia del Sinaí en 2015, que dejó 224 muertos.

Eurocontrol, el organismo europeo que coordina el tráfico aéreo en la región, dijo que está monitoreando la situación y trabajando estrechamente con aerolíneas, aeropuertos y proveedores de servicios de navegación aérea.

En Rumania, las autoridades del aeropuerto de Bucarest-Otopeni inspeccionaron el vuelo WMT3064 de Wizz después de que aterrizara procedente de Milán con 182 pasajeros a bordo. El aeropuerto informó que está aplicando su protocolo de seguridad, aunque los demás vuelos siguen operando con normalidad.