Frenan cargamento de cocaína: Aseguran más de una tonelada en costas de Chiapas y Oaxaca; hay un detenido

Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Chiapas y Oaxaca. (Foto: @OHarfuch)

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró más de una tonelada de presunta cocaína durante dos operaciones marítimas realizadas frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, donde también fue detenida una persona.

En el primer operativo, el personal naval localizó 16 bultos con aproximadamente 629 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína.

En una segunda acción, fueron asegurados otros 16 bultos que contenían alrededor de 520 kilogramos de la misma sustancia. En este despliegue también se concretó la detención de un presunto infractor de la ley.

Tras su detención, a la persona implicada le fueron leídos sus derechos y posteriormente fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la presunta droga asegurada.

Además, se precisó que los mil 149 kilogramos de presunta cocaína corresponden al peso total del cargamento, incluido el embalaje, por lo que el peso ministerial de la sustancia permanece pendiente de confirmación por parte de las autoridades competentes.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que los aseguramientos fueron realizados por elementos de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera, durante recorridos de patrullaje y vigilancia marítima.

La dependencia federal estimó que ambos aseguramientos representan una afectación económica de 272 millones 898 mil 198 pesos, lo que, señaló, debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos.

Semar suma más de 97 toneladas de cocaína aseguradas en el mar

La Secretaría de Marina destacó que, durante la actual administración, se han asegurado más de 97 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

“Cada cargamento asegurado es un golpe directo a las finanzas del crimen organizado: menos recursos para comprar armas, corromper y generar violencia; menos droga en las calles para envenenar a nuestros jóvenes”, añadió Harfuch

La dependencia indicó que, una vez que se determine el peso ministerial del cargamento decomisado frente a las costas de Chiapas y Oaxaca, este será incorporado al acumulado de droga asegurada.

Con información de Quadratín