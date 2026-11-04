¿Quién es Mariana Morales, esposa de Bobby Pulido, y cuántos hijos tiene el cantante?

Mariana Morales y Bobby Pulido se conocieron en el ámbito artístico, antes de iniciar una relación que los llevó al altar en 2018.

El cantante de música texana y candidato demócrata al Congreso estadounidense, Bobby Pulido, dio la sorpresa la noche del 3 de noviembre al ser declarado ganador de la contienda para representar al distrito 15 de Texas, derrotando a su contrincante, la republicana Mónica de la Cruz.

Pulido, de 53 años, que alcanzó la fama con éxitos como ‘Desvelado’ y ‘Se murió de amor’, se impuso en las urnas durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, donde la ‘ola’ demócrata recuperó el control del Senado y de la Cámara de Representantes.

Su victoria permitió a los demócratas recuperar un distrito que los republicanos habían ganado en 2022 y que había respaldado al presidente Donald Trump por una diferencia de 18 puntos en las elecciones presidenciales de 2024.

El triunfo también volvió a colocar al intérprete en el centro de la atención pública, aunque esta vez lejos de los escenarios. Ante su nuevo protagonismo en la política estadounidense, también ha surgido el interés por conocer más sobre su vida personal, especialmente quién es su pareja y cuántos hijos tiene.

Ella es Mariana Morales, la actual esposa de Bobby Pulido

Actualmente, Bobby Pulido está casado con Mariana Morales, con quien llegó al altar en noviembre de 2018, después de varios años de relación.

La pareja se conoció en el ámbito artístico, durante las presentaciones de la obra musical ‘Amor eterno’, donde Mariana era asistente de coreografía y miembro del elenco. A partir de ese encuentro comenzaron una relación sentimental.

Aunque Mariana Morales mantiene un perfil más discreto y alejado de los reflectores, ha acompañado al cantante en distintas etapas de su vida. Durante su campaña por el distrito 15 de Texas, Pulido resaltó el respaldo de su esposa ante las nuevas responsabilidades que implica su carrera política.

La pareja le dio la bienvenida a su hijo Rodrigo Pulido Morales en diciembre de 2019. Se trata del cuarto hijo del cantante, quien tiene otros tres varones nacidos de su anterior matrimonio con Eliza Anzaldúa, relación que duró aproximadamente 17 años.

El mayor de sus hijos es Remy, nacido en 1996; le sigue Darian, quien llegó al mundo en 1998, y finalmente, Trey, nacido en 2005.

¿Quién es Bobby Pulido? De los Grammys al Congreso de EU

Bobby Pulido nació y creció en Edinburg, Texas, en una familia ligada a la música regional. Es hijo del reconocido músico texano Roberto Pulido, por lo que desde pequeño estuvo rodeado de este género que más tarde lo llevaría a construir su propia carrera artística.

Con casi tres décadas de trayectoria musical y dos nominaciones al Grammy, el cantante se convirtió en uno de los exponentes más conocidos de la música texana. Temas como ‘Desvelado’ y ‘Le Pediré’ y ‘Enséñame’ marcaron su trayectoria y lo acercaron a varias generaciones de seguidores.

Sin embargo, en 2025 decidió dar un giro a su carrera y competir por un lugar en el Congreso de Estados Unidos. Durante su campaña se presentó como una alternativa para los habitantes de Texas que, según expresó, estaban “cansados” de la política tradicional.

Con una imagen de “demócrata conservador”, Pulido buscó conectar especialmente con los votantes latinos del Valle del Río Grande, región que históricamente había mostrado un mayor respaldo al Partido Republicano.

Entre sus principales propuestas estuvieron combatir el aumento del costo de la vida y mejorar el acceso a la educación y los servicios de salud, en un distrito donde numerosas familias enfrentan dificultades económicas.

Comenzó a preparar su campaña en septiembre del año pasado y organizó una serie de encuentros públicos denominados “Ranch Hall”, en los que combinó conversaciones sobre sus propuestas políticas con música y elementos de la identidad cultural texana.

Con información de EFE.