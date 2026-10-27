Bobby Pulido cambia la música por el Capitolio: Busca un lugar en la Cámara de Representantes de EU por Texas

Bobby Pulido compite por el distrito 15 de Texas que abarca 11 condados, desde la frontera con Reynosa hasta el interior del estado.

El cantante de música texana, Bobby Pulido, busca dar el salto de los escenarios a la política en Estados Unidos. El intérprete compite por un escaño en la Cámara de Representantes por el estado de Texas, con una campaña centrada en el descontento con el presidente Donald Trump y su administración.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Pulido señaló que los habitantes de la región fronteriza están decepcionados por las decisiones del gobierno de Trump y consideró que el panorama político de su distrito representa un reto para su candidatura.

“Ahorita la gente del Valle de Texas está muy decepcionada con todo lo que ha vivido con el presidente y su administración”, afirmó.

El músico explicó que el distrito por el que compite abarca 11 condados, desde Hidalgo, en la frontera con Reynosa, Tamaulipas, hasta los condados de González y Lavaca, en el interior de Texas.

Un distrito diseñado para favorecer a los republicanos

Pulido reconoció que busca ganar en un territorio que históricamente ha representado una ventaja electoral para los republicanos.

“Es un distrito que dibujaron para favorecer a un republicano. O sea, yo estoy corriendo en un distrito que Trump ganó por 18 puntos”, declaró el cantante.

Al respecto, cuestionó la modificación de los límites electorales y sostuvo que las líneas del distrito fueron trazadas para beneficiar a los republicanos fuera del calendario habitual de redistribución.

“Ellos dibujaron las líneas electorales, o sea, que fuera de las normas, porque normalmente eso se hace con el censo cada diez años”, señaló.

La redistribución de distritos de la que habla Pulido consiste en modificar los límites geográficos de las circunscripciones electorales. Cuando esos cambios se realizan para favorecer a un partido político, la práctica se conoce como gerrymandering (manipulación de distritos electorales).

Del éxito musical a la contienda política

El salto de Bobby Pulido a la política estadounidense dio un paso decisivo el 3 de marzo de este año, cuando ganó las primarias del Partido Demócrata en Texas y se convirtió en el candidato de esa fuerza política para competir por el distrito 15 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El intérprete de ‘Desvelado’ obtuvo alrededor de 68 por ciento de los votos, frente al 32 por ciento de su contrincante, Ada Cuéllar, médica de urgencias. Con este resultado, Pulido aseguró su lugar en las elecciones intermedias de noviembre, en las que se enfrentará a la republicana Mónica De La Cruz, actual representante del distrito.

Pulido se ha definido a sí mismo como un “demócrata conservador” y ha planteado la necesidad de recuperar el respaldo de los votantes latinos, particularmente en el sur de Texas.

El cantante planteó como eje de su campaña el acercamiento a latinos moderados y la construcción de consensos en temas económicos y de representación regional.

Mayoría de los votantes hispanos reprueba a Trump

Trump logró avances amplios entre los hispanos durante la campaña de 2024 que lo devolvió a la Casa Blanca.

En aquel entonces, cerca de 7 de cada 10 votantes hispanos estaban “muy preocupados” por el costo de los alimentos y los comestibles, una cifra ligeramente superior a la de aproximadamente dos tercios de los votantes en general, según AP VoteCast, una encuesta a más de 120 mil votantes en todo el país. Trump tenía una clara ventaja entre esos votantes.

Ahora, alrededor de 6 de cada 10 votantes hispanos reprueban la manera en que Trump ha manejado la presidencia, según una encuesta de octubre del Centro NORC de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press. Más de 7 de cada 10 desaprueban su desempeño en la economía.

Una encuesta de AP-NORC realizada en septiembre mostró que los votantes hispanos están más preocupados que el electorado en general por el costo de los comestibles y la vivienda, y que el 70 por ciento culpa más a las políticas de Trump que a factores fuera de su control por los precios más altos.

Con información de EFE y AP.